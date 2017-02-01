Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/02/2017 16:57

Ã‡aÄŸlayan Adliyesine mahkum taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi

mahkum taÅŸÄ±yan araÃ§

Silivri Cezaevinden Ã‡aÄŸlayan Adliyesine mahkum taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi

AlÄ±nan bilgiye göre, Silivri Cezaevinden 2 mahkumu ÇaÄŸlayan Adliyesine götüren 34 ZPD 82 plakalÄ± cezaevi aracÄ±, BaÄŸcÄ±lar Mahmutbey ViyadüÄŸüne geldiÄŸinde, yol kenarÄ±ndaki bariyere çarparak yan yattÄ±.Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, mahkumlarÄ± ve personeli araçtan çÄ±kardÄ±.Araçtaki 2 mahkum ve cezaevi personeli, Metris Cezaevinden gönderilen baÅŸka bir araçla ÇaÄŸlayan Adliyesine götürüldü.

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