Silivri Cezaevinden Ã‡aÄŸlayan Adliyesine mahkum taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi

AlÄ±nan bilgiye göre, Silivri Cezaevinden 2 mahkumu ÇaÄŸlayan Adliyesine götüren 34 ZPD 82 plakalÄ± cezaevi aracÄ±, BaÄŸcÄ±lar Mahmutbey ViyadüÄŸüne geldiÄŸinde, yol kenarÄ±ndaki bariyere çarparak yan yattÄ±.Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, mahkumlarÄ± ve personeli araçtan çÄ±kardÄ±.Araçtaki 2 mahkum ve cezaevi personeli, Metris Cezaevinden gönderilen baÅŸka bir araçla ÇaÄŸlayan Adliyesine götürüldü.

Trafik tek ÅŸeritten saÄŸlandÄ±

Kaza nedeniyle trafik tek ÅŸeritten saÄŸlanÄ±rken, Ä°stanbul BüyüÅŸehir Belediyesi'ne ait iÅŸ makineleri, aracÄ± bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rmak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.