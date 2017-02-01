Yunanistan'a kaÃ§mak isteyen BaÅŸbakanlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± son anda yakalandÄ±

BaÅŸbakanlÄ±k SektÃ¶rel Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme biriminden FETÃ– Ã¼yesi olmasÄ± nedeniyle ihraÃ§ edilen ÅŸahÄ±s Yunanistan'a kaÃ§mak isterken yakalandÄ±

BaÅŸbakanlÄ±k Sektörel Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme birimdeki raportörlük görevinden, FETÖ ile baÄŸlantÄ±sÄ± olmasÄ± nedeniyle ihraç edilen kiÅŸi, yasadÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, jandarma ekipleri Meriç ilçesine baÄŸlÄ± Küplü beldesi yakÄ±nlarÄ±nda bulunan 2. derece askeri yasak bölgede yaptÄ±klarÄ± kontrolde, yasadÄ±ÅŸÄ± olarak Yunanistan'a geçmeye çalÄ±ÅŸan M.Ö'yü yakaladÄ±.

YapÄ±lan mülakatlar ve araÅŸtÄ±rmalar sonucu M.Ö'nün BaÅŸbakanlÄ±k Sektörel Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme birimdeki raportörlük görevinden, FETÖ/PDY SilahlÄ± Terör Örgütü ile baÄŸlantÄ±sÄ± nedeni ile ihraç edildiÄŸi, daha önceden de Aselsan ve Bilgi Teknolojileri Kurumunda (BTK) çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Åžüpheli M.Ö Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda ilçe emniyet müdürlüÄŸü ekiplerine teslim edildi.