Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/02/2017 17:10

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 7 hakim ve savcÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

HSYK

HSYK 2. Dairesi tarafÄ±ndan Bylock programÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 7 hakim ve savcÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) haberleÅŸme aÄŸÄ± olan ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 7 hakim ve savcÄ±yÄ± açÄ±ÄŸa aldÄ±.FETÖ terör örgütüne yönelik çalÄ±ÅŸmalar çerçevesinde, örgüte üye olduÄŸu düÅŸünülen 7 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. HaklarÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan hakim ve savcÄ±larÄ±n telefonlarÄ±nda, FETÖ'nün gizli haberleÅŸme aÄŸÄ± olan ByLock bulunduÄŸunun tespit edildiÄŸi öÄŸrenildi. HaklarÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan hakim ve savcÄ±lar, HSYK 2. Dairesi tarafÄ±ndan geçici olarak açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±.

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