SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± taÅŸÄ±yan bot battÄ± Suriyeliler adada mahsur kaldÄ±

MeriÃ§ Nehri Ã¼zerinden Yunanistan'a geÃ§mek isteyen gÃ¶Ã§menleri taÅŸÄ±yan bot battÄ±. Olay sonucunda adada mahsur kalan 9 Suriyeli kurtarÄ±ldÄ±

Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri botun batmasÄ± sonucu adada mahsur kalan 9 Suriyeli kurtarÄ±ldÄ±.AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, 54. Mekanize Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekipler, Kemalköy mevkisinde, Meriç Nehri'ndeki bir adada, aralarÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n mahsur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.Ekipler, AFAD ve saÄŸlÄ±k ekiplerinden yardÄ±m istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, aÄŸaç dallarÄ± ve kökleri nedeniyle kaçaklarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± adacÄ±ÄŸa güçlükle ulaÅŸtÄ±.

Botla bulunduÄŸu yerden alÄ±narak kÄ±yÄ±ya çÄ±kartÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar jandarma ekiplerine teslim edildi. SaÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan yabancÄ± uyruklular Göç Ä°daresi'nin Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.Hayli bitkin gözüken kaçaklar, geceden bu yana adada beklediklerini, bindikleri botun batmasÄ± sonucu adaya çÄ±kabildiklerini belirtti.