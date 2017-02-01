Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/02/2017 17:22

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± taÅŸÄ±yan bot battÄ± Suriyeliler adada mahsur kaldÄ±

gÃ¶Ã§men botu

MeriÃ§ Nehri Ã¼zerinden Yunanistan'a geÃ§mek isteyen gÃ¶Ã§menleri taÅŸÄ±yan bot battÄ±. Olay sonucunda adada mahsur kalan 9 Suriyeli kurtarÄ±ldÄ±

Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri botun batmasÄ± sonucu adada mahsur kalan 9 Suriyeli kurtarÄ±ldÄ±.AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, 54. Mekanize Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekipler, Kemalköy mevkisinde, Meriç Nehri'ndeki bir adada, aralarÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n mahsur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.Ekipler, AFAD ve saÄŸlÄ±k ekiplerinden yardÄ±m istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, aÄŸaç dallarÄ± ve kökleri nedeniyle kaçaklarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± adacÄ±ÄŸa güçlükle ulaÅŸtÄ±.

Botla bulunduÄŸu yerden alÄ±narak kÄ±yÄ±ya çÄ±kartÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar jandarma ekiplerine teslim edildi. SaÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan yabancÄ± uyruklular Göç Ä°daresi'nin Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.Hayli bitkin gözüken kaçaklar, geceden bu yana adada beklediklerini, bindikleri botun batmasÄ± sonucu adaya çÄ±kabildiklerini belirtti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

fetÃ¶ operasyonu

Darbe gecesi o talimatlarÄ± verdiÄŸi tespit edilen 35 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan MuÅŸ merkezli 17 ilde baÅŸlatÄ±lan operasyonlar sonucunda 35 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

EXPO 2021

EXPO 2021'in hangi ilde yapÄ±lacaÄŸÄ± belli oldu

2021'de dÃ¼zenlenecek EXPO'ya Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ev sahipliÄŸi yapacak

HSYK

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 7 hakim ve savcÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

HSYK 2. Dairesi tarafÄ±ndan Bylock programÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 7 hakim ve savcÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±