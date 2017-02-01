EXPO 2021'in hangi ilde yapÄ±lacaÄŸÄ± belli oldu

2021'de dÃ¼zenlenecek EXPO'ya Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ev sahipliÄŸi yapacak

Hatay BüyükÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, dev fuar için Avustralya ve Çin gibi ülkelerin ÅŸehirleriyle yarÄ±ÅŸan Hatay'Ä±n, rakiplerini geride bÄ±rakarak büyük baÅŸarÄ±ya imza attÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, Almanya'nÄ±n Dortmund ÅŸehrinde UluslararasÄ± Bahçe Bitkileri Üreticileri BirliÄŸi Genel Kurulunda, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Lütfü SavaÅŸ'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± son sunumun ardÄ±ndan 2021'de düzenlenecek EXPO'nun Hatay'a verilmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Hatay'Ä±n, Antalya'nÄ±n ardÄ±ndan EXPO'yu Türkiye'ye getiren ikinci ÅŸehir olduÄŸu vurgulanan açÄ±klamada, ÅŸöyle devam edildi:

"BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan, adaylÄ±k süreci geçtiÄŸimiz yÄ±l haziranda baÅŸlayan, ardÄ±ndan eylül ve bu yÄ±l ocak ayÄ±nda Almanya'da yapÄ±lan tanÄ±tÄ±mlarla devam eden EXPO'yu Hatay'a getirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± muhteÅŸem bir zaferle sonuçlandÄ±. 'Medeniyetler Bahçesi' temasÄ±yla EXPO'yu düzenlemeye hak kazanan Hatay'da fuarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alan için uygun yerler belirlenecek. Bu yerler EXPO yetkililerine de gösterildikten sonra gerekli çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlanacak. 2021 yÄ±lÄ±nda Hatay'da 300 dönümlük Botanik Bahçesi'nde 6 ay boyunca katÄ±lacak tüm ülkelerin bahçeleri sergilenecek."

"Dünyaya açÄ±lmak için ilk büyük adÄ±mÄ± attÄ±k"

AçÄ±klamada görüÅŸlerine yer verilen Belediye BaÅŸkanÄ± SavaÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Dünyaya ve dünya pazarÄ±na açÄ±lmak için ilk büyük adÄ±mÄ± attÄ±k. Bu tarihi fÄ±rsatÄ± en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirip 2021'e kadar gerekli tüm hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamlayarak hem ÅŸehrimizi hem de ülkemizi en iyi ÅŸekilde dünyaya tanÄ±tmak istiyoruz. FuarÄ±n turizm ve tanÄ±tÄ±m açÄ±sÄ±ndan ekonomik katkÄ±lar saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Bu katkÄ±lar sayesinde kentimiz yeniden ÅŸekillenecek ve daha iddialÄ± ÅŸekilde dünyanÄ±n sayÄ±lÄ± cazibe noktalarÄ±ndan biri haline gelecek. Bu güzel organizasyonun ÅŸehrimize ve ülkemize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum."