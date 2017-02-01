Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/02/2017 18:08

Darbe gecesi o talimatlarÄ± verdiÄŸi tespit edilen 35 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

fetÃ¶ operasyonu

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan MuÅŸ merkezli 17 ilde baÅŸlatÄ±lan operasyonlar sonucunda 35 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

MuÅŸ ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince 28 Ocak'ta FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütüne yönelik MuÅŸ merkezli 17 ilde eÅŸ zamanlÄ± ve planlÄ± operasyon düzenlendiÄŸi belirtildi. 

AçÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz darbe teÅŸebbüsü akÅŸamÄ± polislere ByLock programÄ± üzerinden 'Askere direnmeyin, meslektaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±n' talimatÄ± verdikleri tespit edilen, MuÅŸ'ta görev yapan emniyet mensuplarÄ±ndan sorumlu 4 sözde mahrem imam ile mahrem imamlarla ByLock-Eagle programlarÄ± üzerinden görüÅŸtükleri tespit edilen ve hepsi KHK ile ihraç edilen 3 emniyet müdürü, 2 emniyet amiri, baÅŸkomiser, 11 komiser, 14 polis memuru olmak üzere toplam 35 kiÅŸi yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r."AçÄ±klamada, her türlü suç ve suç oluÅŸumlarÄ±na karÅŸÄ± mücadelenin kesintisiz sürdürüleceÄŸi kaydedildi.

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