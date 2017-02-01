Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 16 asker baÅŸkentte tutuklandÄ±

Ankara'da FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda kriptolu haberleÅŸme programÄ± ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 16 asker tutuklandÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan 20 eski subay ve astsubay, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye getirildi.SoruÅŸturma savcÄ±sÄ±na ifade veren ÅŸüphelilerden 2'si savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 18'i ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliÄŸe sevk edildi.

Hakimlik, ÅŸüphelilerin sorgusunun ardÄ±ndan, 16 kiÅŸinin tutuklanmasÄ±na, 2 kiÅŸinin ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hükmetti.Öte yandan, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan ÅŸüphelilerden birinin, ByLock tespit edilen telefonu kÄ±zÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmesi üzerine, Ä°zmir'de tÄ±p fakültesi öÄŸrencisi olan kÄ±zÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±narak, Ankara'ya nakledildiÄŸi öÄŸrenildi.