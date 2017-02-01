BabasÄ±nÄ± neden bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince ÅŸok olacaksÄ±nÄ±z

Ä°zmir Konak'ta 19 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ uyuÅŸturucu satÄ±n almak iÃ§in para istediÄŸi babasÄ±nÄ± parayÄ± vermeyince bÄ±Ã§akladÄ±

Konak'ta babasÄ± Hamza O. ve annesi Hafize O. ile yaÅŸayan ve uyuÅŸturucu madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸu belirtilen M.O., iddiaya göre dün akÅŸam saatlerinde uyuÅŸturucu temin etmek için babasÄ±ndan para istedi.

ANNE-BABASINI EVDEN ATTI

GÄ±rtlak ve baÄŸÄ±rsak kanseri olan baba Hamza O., oÄŸluna olumsuz yanÄ±t verdi ve tedavi olmasÄ±nÄ± istedi. Bunun üzerine evde tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. M.O., annesiyle babasÄ±nÄ± evden attÄ±. Çift, evlerinin yakÄ±nÄ±ndaki Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gidip geceyi orada geçirdi.

SOBA ALMAK Ä°ÇÄ°N EVE GÄ°TTÄ°, BIÇAKLANDI

Hamza O. ile eÅŸi günün aydÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir yakÄ±nlarÄ±nÄ±n evine gitti. Bir süre sonra da Hamza O., elektrikli sobayÄ± almak için bugün 11.30 sÄ±ralarÄ±nda tek baÅŸÄ±na, kendi evlerine gitti. Evde bulunan M.O. ile babasÄ± Hamza O. arasÄ±nda yine uyuÅŸturucu parasÄ± nedeniyle tekrar tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.

Öfkelenen M.O., mutfaktan aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±çakla babasÄ± Hamza O.'ya saldÄ±rdÄ±. GöÄŸsünden yaralanan Hamza O. kanlar içinde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, M.O., evden kaçtÄ±. Güçlükle evden çÄ±kÄ±p yardÄ±m isteyen Hamza O., çevredekiler tarafÄ±ndan Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.

POLÄ°S YAKALADI

Ä°zini kaybettirmek isteyen M.O., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü Cinayet Büro AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan M.O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. M.O.'nun basit yaralama ve hakaret gibi suçlardan poliste daha önce de kaydÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Hastanede tedavisi süren Hamza O.'nun ise durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi. Polisin olayla ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sürüyor.