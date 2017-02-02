FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in yeÄŸeni tutuklandÄ±

FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in yeÄŸeni Manisa'nÄ±n Turgutlu ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak tutuklandÄ±
Manisa'nÄ±n Turgutlu ilçesinde FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda örgütün elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in yeÄŸeni M.A.S'nin de bulunduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.
Turgutlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan sürdürülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 6 Ocak'ta gözaltÄ±na alÄ±nan 4 zanlÄ±, emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra adliyeye sevk edildi.
SavcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan mahkemeye çÄ±karÄ±lan FETÖ elebaÅŸÄ± Gülen'in ablasÄ± Nardane S'nin oÄŸlu M.A.S'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.