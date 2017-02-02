FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in yeÄŸeni tutuklandÄ±

Erzurum Valisi Seyfettin AzizoÄŸlu'nun, Fetullan GÃ¼len'in kÃ¶ydeki evini isteyen yaÅŸlÄ± kadÄ±n Nurbayan AÄŸdaÅŸ, "GÃ¼len'in Korucuk kÃ¶yÃ¼ndeki yurdunu istiyorum. TerÃ¶rist baÅŸÄ± yÄ±llarca orada PKK yetiÅŸtirdi, bundan sonra da biz hayvan yetiÅŸtirelim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.