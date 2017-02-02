Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 07:32

FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in yeÄŸeni tutuklandÄ±

fetullah gÃ¼lenin yeÄŸeni

FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in yeÄŸeni Manisa'nÄ±n Turgutlu ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak tutuklandÄ±

Manisa'nÄ±n Turgutlu ilçesinde FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda örgütün elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in yeÄŸeni M.A.S'nin de bulunduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.

Turgutlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan sürdürülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 6 Ocak'ta gözaltÄ±na alÄ±nan 4 zanlÄ±, emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra adliyeye sevk edildi.

SavcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan mahkemeye çÄ±karÄ±lan FETÖ elebaÅŸÄ± Gülen'in ablasÄ± Nardane S'nin oÄŸlu M.A.S'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Ankara'da FETÃ– operasyonu 177 polis gÃ¶zaltÄ±nda

25 ilde eÅŸ zamanlÄ± baÅŸlatÄ±lan FETÃ– operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda Ankara'da 177 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.


Erzurum Valisi'nden GÃ¼len'in evini isteyen kadÄ±n O PKK'lÄ± yetiÅŸtirdi biz hayvan yetiÅŸtirelim

Erzurum Valisi Seyfettin AzizoÄŸlu'nun, Fetullan GÃ¼len'in kÃ¶ydeki evini isteyen yaÅŸlÄ± kadÄ±n Nurbayan AÄŸdaÅŸ, "GÃ¼len'in Korucuk kÃ¶yÃ¼ndeki yurdunu istiyorum. TerÃ¶rist baÅŸÄ± yÄ±llarca orada PKK yetiÅŸtirdi, bundan sonra da biz hayvan yetiÅŸtirelim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Tutuklanan eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan operasyonlarda eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe, 14 gÃ¼n sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandÄ±. Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kaymakam, "Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz. BÃ¼tÃ¼n cumhuriyet savcÄ±larÄ± bir araya gelsin Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±karamaz." dedi.