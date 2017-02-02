Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 07:43

Ä°stanbul'da polis helikopteri destekli dev operasyon

Vatan Caddesi

Ä°stanbul Sultangazi'de ekipler tarafÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyona helikopter desteÄŸi de yapÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’nün Fatih Vatan Caddesi’ndeki yerleÅŸkesinden saat 01.30 sÄ±ralarÄ±nda hareket eden Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ekipleri Sultangazi’de daha önceden belirlenen çok sayÄ±da adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat ve çok sayÄ±da sivil polisin yanÄ± sÄ±ra havadan da polis helikopteri destek verdi.Zübeyde HanÄ±m Mahallesi,1280 Sokak’ta bulunan bir apartmana giren polis ekipleri binanÄ±n ikinci katÄ±ndaki bir dairede aramalarda bulundu.

Aramalar sÄ±rasÄ±nda bina dÄ±ÅŸÄ±nda polislerin uzun namlulu silahlarla önlem aldÄ±ÄŸÄ± görüldü.  Operasyon yapÄ±lan bir diÄŸer adres ise 75. YÄ±l Mahallesi 1253 Sokak’taydÄ±. Binaya Özel Harekat polisleriyle giren ekipler binanÄ±n ikinci ve üçüncü katÄ±ndaki dairelerde aramalar yaptÄ±.Ekiplerin aramalarÄ± sürerken bazÄ± kiÅŸilerin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi..

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Ankara'da FETÃ– operasyonu 177 polis gÃ¶zaltÄ±nda

25 ilde eÅŸ zamanlÄ± baÅŸlatÄ±lan FETÃ– operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda Ankara'da 177 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.


Erzurum Valisi'nden GÃ¼len'in evini isteyen kadÄ±n O PKK'lÄ± yetiÅŸtirdi biz hayvan yetiÅŸtirelim

Erzurum Valisi Seyfettin AzizoÄŸlu'nun, Fetullan GÃ¼len'in kÃ¶ydeki evini isteyen yaÅŸlÄ± kadÄ±n Nurbayan AÄŸdaÅŸ, "GÃ¼len'in Korucuk kÃ¶yÃ¼ndeki yurdunu istiyorum. TerÃ¶rist baÅŸÄ± yÄ±llarca orada PKK yetiÅŸtirdi, bundan sonra da biz hayvan yetiÅŸtirelim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Tutuklanan eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan operasyonlarda eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe, 14 gÃ¼n sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandÄ±. Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kaymakam, "Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz. BÃ¼tÃ¼n cumhuriyet savcÄ±larÄ± bir araya gelsin Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±karamaz." dedi.