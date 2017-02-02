Ä°stanbul'da polis helikopteri destekli dev operasyon

Ä°stanbul Sultangazi'de ekipler tarafÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyona helikopter desteÄŸi de yapÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’nün Fatih Vatan Caddesi’ndeki yerleÅŸkesinden saat 01.30 sÄ±ralarÄ±nda hareket eden Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ekipleri Sultangazi’de daha önceden belirlenen çok sayÄ±da adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat ve çok sayÄ±da sivil polisin yanÄ± sÄ±ra havadan da polis helikopteri destek verdi.Zübeyde HanÄ±m Mahallesi,1280 Sokak’ta bulunan bir apartmana giren polis ekipleri binanÄ±n ikinci katÄ±ndaki bir dairede aramalarda bulundu.

Aramalar sÄ±rasÄ±nda bina dÄ±ÅŸÄ±nda polislerin uzun namlulu silahlarla önlem aldÄ±ÄŸÄ± görüldü. Operasyon yapÄ±lan bir diÄŸer adres ise 75. YÄ±l Mahallesi 1253 Sokak’taydÄ±. Binaya Özel Harekat polisleriyle giren ekipler binanÄ±n ikinci ve üçüncü katÄ±ndaki dairelerde aramalar yaptÄ±.Ekiplerin aramalarÄ± sürerken bazÄ± kiÅŸilerin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi..