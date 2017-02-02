UsulsÃ¼z belgeyle memur olan genÃ§ kadÄ±n herÅŸeyi itiraf etti

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rev yapan genÃ§ kadÄ±n AyÅŸe S., photoshoplu belgeleriyle gÃ¶reve geldiÄŸini uzun zamanÄ±n ardÄ±ndan itiraf etti

AyÅŸe S., 2015'te SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak göreve baÅŸladÄ±. Ancak 1 yÄ±l sonra, "usulsüz memur olduÄŸuna" dair bakanlÄ±ÄŸa bir ihbar geldi. Genç kadÄ±n, akÄ±llara durgunluk veren sahtekârlÄ±ÄŸÄ± hâkimlik sorgusunda anlattÄ±.

Ankara'da önemli bir sahtecilik olayÄ± aydÄ±nlatÄ±ldÄ±. Özel bir üniversitenin saÄŸlÄ±k kurumlarÄ± iÅŸletmeciliÄŸi bölümünden mezun olan AyÅŸe S., SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumu'nda Eylül 2015'te göreve baÅŸladÄ±. 1 yÄ±l kadar bu görevini sürdüren AyÅŸe S. hakkÄ±nda, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na bir ihbar ulaÅŸtÄ±.

Ä°hbarda, AyÅŸe S.'nin usulsüz bir ÅŸekilde memur olduÄŸu belirtiliyordu. Bu geliÅŸme üzerine hakkÄ±nda idari tahkikat baÅŸlatÄ±lan AyÅŸe S., Eylül 2016'da açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±. BakanlÄ±ÄŸÄ±n bildirimi üzerine Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da adli soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. SavcÄ±lÄ±k, ÖSYM'den AyÅŸe S.'nin sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ± isteyince gerçek ortaya çÄ±ktÄ±.

SAVCILIKTA REDDETTÄ°

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan AyÅŸe S., önceki gün Ankara Adliyesi'ne götürüldü. SoruÅŸturma savcÄ±sÄ±na ifade veren AyÅŸe S., suçlamalarÄ± reddetti. SavcÄ±, AyÅŸe S.'yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Sezer Söylemez tarafÄ±ndan sorgulanan AyÅŸe S., konuÅŸmak istediÄŸini belirtti ve suçunu itiraf etti.

'PÄ°ÅžMANIM' DEDÄ°

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda ürün denetmen yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak Eylül 2015'te iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan AyÅŸe S., ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: "Kuruma baÅŸvururken, 2014 KPSS Lisans ve 2013 YDS Sonbahar sonuç belgelerini vermiÅŸtim. Ben bunlarÄ±, bilgisayarÄ±mda PDF formatÄ±nda deÄŸiÅŸtirip atanmama yardÄ±mcÄ± olacak ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirdim. KPSS puanÄ±m 70'ti, 90 küsura (97.8) çÄ±kardÄ±m. YDS puanÄ±m 51 idi. Onu da 93'e çÄ±kardÄ±m.Daha sonra KÄ±zÄ±lay'da bulunan bir internet kafeden bu sonuç belgelerinin renkli çÄ±ktÄ±larÄ±nÄ± aldÄ±m. Mülakata çaÄŸrÄ±ldÄ±m, atamam yapÄ±ldÄ±. BilmediÄŸim bir kiÅŸinin ÅŸikâyeti ile bu durum anlaÅŸÄ±ldÄ±. 2016'da eylül ayÄ±nda açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±m.Ä°ÅŸlediÄŸim suçlardan dolayÄ± piÅŸmanÄ±m."

Mahkeme, "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n zararÄ±na dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suçlarÄ±ndan AyÅŸe S.'yi tutukladÄ±. Åžüphelinin memurluktan da ihraç edildiÄŸi öÄŸrenildi.

"ÖRGÜTLÜ FAALÄ°YET" ÅžÜPHESÄ° Ä°LE DE ARAÅžTIRMA YAPILACAK

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, AyÅŸe S.'nin FETÖ dahil diÄŸer örgütlerle baÄŸlantÄ±sÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Eylemin örgütlü bir faaliyet olabileceÄŸini de deÄŸerlendiren savcÄ±lÄ±k, benzer yolla kamuya giren kiÅŸilerin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AyÅŸe S.'nin, tüm diÄŸer sÄ±navlarÄ±nÄ±n da mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. BaÅŸvuru sÄ±rasÄ±nda resmi makamlarÄ±n bir ihmalinin olup olmadÄ±ÄŸÄ± da araÅŸtÄ±rÄ±lacak. AyÅŸe S.'nin sosyal medya hesaplarÄ±nda çok sayÄ±da üniversitenin deÄŸiÅŸik bölümlerinde eÄŸitim gördüÄŸüne dair bilgilerin yer almasÄ± da dikkat çekti.