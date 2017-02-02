Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 4 Åžubat Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±'ndaki bazÄ± ilÃ§elerinde 4 Åžubat Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, planlÄ± yatÄ±rÄ±m, bakÄ±m ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda BaÅŸakÅŸehir'de saat 00.00 ile 02.00 arasÄ±nda KayabaÅŸÄ± Mahallesi, Åžamlar Mahallesi ve civarÄ±na elektrik verilemeyecek.

Küçükçekmece'de Fatih Mahallesi, YalÄ± Caddesi, 27 MayÄ±s Caddesi, 803. Sokak ve civarÄ±nda 09.00 ile 11.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisine gidilecek.

SarÄ±yer'de Huzur Mahallesi, Cendere Caddesi, MenekÅŸe Sokak, Papatya 2 Sokak, Defne Sokak ile KaÄŸÄ±thane'de Seyrantepe Mahallesi, AkmeÅŸe Sokak, Gürgen Sokak ve civarÄ±nda saat 10.00 ile 12.00 arasÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak.