Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 08:05

Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 4 Åžubat Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±'ndaki bazÄ± ilÃ§elerinde 4 Åžubat Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, planlÄ± yatÄ±rÄ±m, bakÄ±m ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda BaÅŸakÅŸehir'de saat 00.00 ile 02.00 arasÄ±nda KayabaÅŸÄ± Mahallesi, Åžamlar Mahallesi ve civarÄ±na elektrik verilemeyecek.

Küçükçekmece'de Fatih Mahallesi, YalÄ± Caddesi, 27 MayÄ±s Caddesi, 803. Sokak ve civarÄ±nda 09.00 ile 11.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisine gidilecek.

SarÄ±yer'de Huzur Mahallesi, Cendere Caddesi, MenekÅŸe Sokak, Papatya 2 Sokak, Defne Sokak ile KaÄŸÄ±thane'de Seyrantepe Mahallesi, AkmeÅŸe Sokak, Gürgen Sokak ve civarÄ±nda saat 10.00 ile 12.00 arasÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak.

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Ankara'da FETÃ– operasyonu 177 polis gÃ¶zaltÄ±nda

25 ilde eÅŸ zamanlÄ± baÅŸlatÄ±lan FETÃ– operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda Ankara'da 177 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.


Erzurum Valisi'nden GÃ¼len'in evini isteyen kadÄ±n O PKK'lÄ± yetiÅŸtirdi biz hayvan yetiÅŸtirelim

Erzurum Valisi Seyfettin AzizoÄŸlu'nun, Fetullan GÃ¼len'in kÃ¶ydeki evini isteyen yaÅŸlÄ± kadÄ±n Nurbayan AÄŸdaÅŸ, "GÃ¼len'in Korucuk kÃ¶yÃ¼ndeki yurdunu istiyorum. TerÃ¶rist baÅŸÄ± yÄ±llarca orada PKK yetiÅŸtirdi, bundan sonra da biz hayvan yetiÅŸtirelim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Tutuklanan eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan operasyonlarda eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe, 14 gÃ¼n sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandÄ±. Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kaymakam, "Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz. BÃ¼tÃ¼n cumhuriyet savcÄ±larÄ± bir araya gelsin Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±karamaz." dedi.