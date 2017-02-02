Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 08:07

Tutuklanan Kadir GÃ¼ntepe cezaevine giderken bakÄ±n nasÄ±l haykÄ±rdÄ±

Kadir GÃ¼ntepe

FETÃ– operasyonu kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe tutuklandÄ±

Tokat'ta, FETÖ'nün mülkiye yapÄ±lanmasÄ±na yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan eski BeytüÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir Güntepe tutuklandÄ±.Tokat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda bir süre önce Kayseri'de gözaltÄ±na alÄ±nan Güntepe, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.SavcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Güntepe tutuklandÄ±.Güntepe, adliye binasÄ±ndan çÄ±kartÄ±lÄ±p cezaevine götürülüÅŸü sÄ±rasÄ±nda, "YazÄ±n, Kadir Güntepe'den terörist çÄ±kmaz. Bütün cumhuriyet savcÄ±larÄ± bir araya gelsin, Kadir Güntepe'den terörist çÄ±karamaz. Bu kumpastÄ±r, eninde sonunda bunun hesabÄ± hukuk içerisinde sorulacaktÄ±r." diye baÄŸÄ±rdÄ±.

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Ankara'da FETÃ– operasyonu 177 polis gÃ¶zaltÄ±nda

25 ilde eÅŸ zamanlÄ± baÅŸlatÄ±lan FETÃ– operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda Ankara'da 177 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.


Erzurum Valisi'nden GÃ¼len'in evini isteyen kadÄ±n O PKK'lÄ± yetiÅŸtirdi biz hayvan yetiÅŸtirelim

Erzurum Valisi Seyfettin AzizoÄŸlu'nun, Fetullan GÃ¼len'in kÃ¶ydeki evini isteyen yaÅŸlÄ± kadÄ±n Nurbayan AÄŸdaÅŸ, "GÃ¼len'in Korucuk kÃ¶yÃ¼ndeki yurdunu istiyorum. TerÃ¶rist baÅŸÄ± yÄ±llarca orada PKK yetiÅŸtirdi, bundan sonra da biz hayvan yetiÅŸtirelim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Tutuklanan eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan operasyonlarda eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe, 14 gÃ¼n sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandÄ±. Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kaymakam, "Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz. BÃ¼tÃ¼n cumhuriyet savcÄ±larÄ± bir araya gelsin Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±karamaz." dedi.