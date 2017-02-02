Tutuklanan Kadir GÃ¼ntepe cezaevine giderken bakÄ±n nasÄ±l haykÄ±rdÄ±

FETÃ– operasyonu kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe tutuklandÄ±

Tokat'ta, FETÖ'nün mülkiye yapÄ±lanmasÄ±na yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan eski BeytüÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir Güntepe tutuklandÄ±.Tokat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda bir süre önce Kayseri'de gözaltÄ±na alÄ±nan Güntepe, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.SavcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Güntepe tutuklandÄ±.Güntepe, adliye binasÄ±ndan çÄ±kartÄ±lÄ±p cezaevine götürülüÅŸü sÄ±rasÄ±nda, "YazÄ±n, Kadir Güntepe'den terörist çÄ±kmaz. Bütün cumhuriyet savcÄ±larÄ± bir araya gelsin, Kadir Güntepe'den terörist çÄ±karamaz. Bu kumpastÄ±r, eninde sonunda bunun hesabÄ± hukuk içerisinde sorulacaktÄ±r." diye baÄŸÄ±rdÄ±.