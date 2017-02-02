Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 08:18

Ä°stanbul OtogarÄ±ndaki yangÄ±nda hasar bÃ¼yÃ¼k

Ä°stanbul BayrampaÅŸa otogarÄ±

Ä°stanbul OtogarÄ±nda otobÃ¼slerin park edildiÄŸi alanda Ã§Ä±kan yangÄ±nda 2 otobÃ¼s kullanÄ±lamaz hale geldi

Ä°stanbul 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±'nda çÄ±kan yangÄ±nda, özel bir firmaya ait iki otobüs kullanÄ±lamaz hale geldi.BayrampaÅŸa'daki otogarÄ±n alt kÄ±smÄ±nda otobüslerin park edildiÄŸi alanda yan yana duran iki otobüste, henüz bilinemeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ä°tfaiye ekiplerinin müdahale ettiÄŸi yangÄ±n, kontrol altÄ±na alÄ±narak söndürüldü.Ä°ki otobüsün kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi yangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedeninin belirlenmesi için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Bu arada, yolcularÄ±n dumandan etkilenmemesi için metro araçlarÄ± bir süre otogar istasyonunda durmadÄ±.

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Ankara'da FETÃ– operasyonu 177 polis gÃ¶zaltÄ±nda

25 ilde eÅŸ zamanlÄ± baÅŸlatÄ±lan FETÃ– operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda Ankara'da 177 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.


Erzurum Valisi'nden GÃ¼len'in evini isteyen kadÄ±n O PKK'lÄ± yetiÅŸtirdi biz hayvan yetiÅŸtirelim

Erzurum Valisi Seyfettin AzizoÄŸlu'nun, Fetullan GÃ¼len'in kÃ¶ydeki evini isteyen yaÅŸlÄ± kadÄ±n Nurbayan AÄŸdaÅŸ, "GÃ¼len'in Korucuk kÃ¶yÃ¼ndeki yurdunu istiyorum. TerÃ¶rist baÅŸÄ± yÄ±llarca orada PKK yetiÅŸtirdi, bundan sonra da biz hayvan yetiÅŸtirelim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Tutuklanan eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan operasyonlarda eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe, 14 gÃ¼n sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandÄ±. Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kaymakam, "Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz. BÃ¼tÃ¼n cumhuriyet savcÄ±larÄ± bir araya gelsin Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±karamaz." dedi.