Ä°stanbul OtogarÄ±ndaki yangÄ±nda hasar bÃ¼yÃ¼k

Ä°stanbul OtogarÄ±nda otobÃ¼slerin park edildiÄŸi alanda Ã§Ä±kan yangÄ±nda 2 otobÃ¼s kullanÄ±lamaz hale geldi

Ä°stanbul 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±'nda çÄ±kan yangÄ±nda, özel bir firmaya ait iki otobüs kullanÄ±lamaz hale geldi.BayrampaÅŸa'daki otogarÄ±n alt kÄ±smÄ±nda otobüslerin park edildiÄŸi alanda yan yana duran iki otobüste, henüz bilinemeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ä°tfaiye ekiplerinin müdahale ettiÄŸi yangÄ±n, kontrol altÄ±na alÄ±narak söndürüldü.Ä°ki otobüsün kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi yangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedeninin belirlenmesi için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Bu arada, yolcularÄ±n dumandan etkilenmemesi için metro araçlarÄ± bir süre otogar istasyonunda durmadÄ±.