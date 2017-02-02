Bylock kullanan baÅŸsavcÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen KarabÃ¼k'Ã¼n Safranbolu ilÃ§esi baÅŸsavcÄ±sÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince, FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla dün açÄ±ÄŸa alÄ±nan Karabük'ün Safranbolu ilçesi baÅŸsavcÄ±sÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan "terör örgütü üyeliÄŸi" suçlamasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lan ve dün HSYK 2. Dairesi tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Safranbolu ilçesi baÅŸsavcÄ±sÄ± A.Z.G, Karabük Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± talimatÄ±yla Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Åžüphelinin emniyetteki iÅŸlemlerinin sürdüÄŸü belirtildi.HSYK 2. Dairesi, FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda örgütün ÅŸifreli mesajlaÅŸma uygulamasÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Ankara, Bursa, Safranbolu, KÄ±rÅŸehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yapan 7 hakim ve savcÄ±yÄ± dün açÄ±ÄŸa almÄ±ÅŸtÄ±.