Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 08:25

Bylock kullanan baÅŸsavcÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

baÅŸsavcÄ± gÃ¶zaltÄ±

FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen KarabÃ¼k'Ã¼n Safranbolu ilÃ§esi baÅŸsavcÄ±sÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince, FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla dün açÄ±ÄŸa alÄ±nan Karabük'ün Safranbolu ilçesi baÅŸsavcÄ±sÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan "terör örgütü üyeliÄŸi" suçlamasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lan ve dün HSYK 2. Dairesi tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Safranbolu ilçesi baÅŸsavcÄ±sÄ± A.Z.G, Karabük Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± talimatÄ±yla Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Åžüphelinin emniyetteki iÅŸlemlerinin sürdüÄŸü belirtildi.HSYK 2. Dairesi, FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda örgütün ÅŸifreli mesajlaÅŸma uygulamasÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Ankara, Bursa, Safranbolu, KÄ±rÅŸehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yapan 7 hakim ve savcÄ±yÄ± dün açÄ±ÄŸa almÄ±ÅŸtÄ±. 

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Ankara'da FETÃ– operasyonu 177 polis gÃ¶zaltÄ±nda

25 ilde eÅŸ zamanlÄ± baÅŸlatÄ±lan FETÃ– operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda Ankara'da 177 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.


Erzurum Valisi'nden GÃ¼len'in evini isteyen kadÄ±n O PKK'lÄ± yetiÅŸtirdi biz hayvan yetiÅŸtirelim

Erzurum Valisi Seyfettin AzizoÄŸlu'nun, Fetullan GÃ¼len'in kÃ¶ydeki evini isteyen yaÅŸlÄ± kadÄ±n Nurbayan AÄŸdaÅŸ, "GÃ¼len'in Korucuk kÃ¶yÃ¼ndeki yurdunu istiyorum. TerÃ¶rist baÅŸÄ± yÄ±llarca orada PKK yetiÅŸtirdi, bundan sonra da biz hayvan yetiÅŸtirelim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Tutuklanan eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan operasyonlarda eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe, 14 gÃ¼n sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandÄ±. Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kaymakam, "Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz. BÃ¼tÃ¼n cumhuriyet savcÄ±larÄ± bir araya gelsin Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±karamaz." dedi.