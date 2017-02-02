Son dakika Kartepe Hipodromu'nda 250 polis arama yapÄ±yor

Kocaeli'de bulunan Kartepe Hipodromunda 250 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla operasyon yapÄ±lÄ±yor

Kocaeli Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucuyla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü koordinasyonunda, KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele, AsayiÅŸ, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerince Kartepe Hipodromu'na baskÄ±n düzenlendi. 250 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonda, dedektör köpeklerle atlarÄ±n bulunduÄŸu bölümlerde ve seyislerin kaldÄ±ÄŸÄ± odalarda arama yapÄ±lÄ±yor.Operasyon, dronlarla havadan da takip ediliyor.