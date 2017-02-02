Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 08:30

Son dakika Kartepe Hipodromu'nda 250 polis arama yapÄ±yor

Kartepe Hipodromu

Kocaeli'de bulunan Kartepe Hipodromunda 250 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla operasyon yapÄ±lÄ±yor

Kocaeli Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucuyla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü koordinasyonunda, KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele, AsayiÅŸ, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerince Kartepe Hipodromu'na baskÄ±n düzenlendi. 250 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonda, dedektör köpeklerle atlarÄ±n bulunduÄŸu bölümlerde ve seyislerin kaldÄ±ÄŸÄ± odalarda arama yapÄ±lÄ±yor.Operasyon, dronlarla havadan da takip ediliyor. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ankara'da FETÃ– operasyonu 177 polis gÃ¶zaltÄ±nda

25 ilde eÅŸ zamanlÄ± baÅŸlatÄ±lan FETÃ– operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda Ankara'da 177 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.


Erzurum Valisi'nden GÃ¼len'in evini isteyen kadÄ±n O PKK'lÄ± yetiÅŸtirdi biz hayvan yetiÅŸtirelim

Erzurum Valisi Seyfettin AzizoÄŸlu'nun, Fetullan GÃ¼len'in kÃ¶ydeki evini isteyen yaÅŸlÄ± kadÄ±n Nurbayan AÄŸdaÅŸ, "GÃ¼len'in Korucuk kÃ¶yÃ¼ndeki yurdunu istiyorum. TerÃ¶rist baÅŸÄ± yÄ±llarca orada PKK yetiÅŸtirdi, bundan sonra da biz hayvan yetiÅŸtirelim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Tutuklanan eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan operasyonlarda eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe, 14 gÃ¼n sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandÄ±. Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kaymakam, "Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz. BÃ¼tÃ¼n cumhuriyet savcÄ±larÄ± bir araya gelsin Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±karamaz." dedi.