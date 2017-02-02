Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 2 Åžubat 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu nasÄ±l olacak?

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi, Marmara'nÄ±n doÄŸusu, Ä°ç Ege, Göller Yöresi ile Ä°ç Anadolu ve GüneydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusunda dik ve eÄŸimli yamaçlarda çÄ±ÄŸ düÅŸme riski bulunmaktadÄ±r.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± batÄ±, iç ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, mevsim normallerinin altÄ±nda seyredecek. RüzgarÄ±n kuzey, iç ve batÄ± bölgelerde güney ve güneybatÄ±, Akdeniz kÄ±yÄ± kesimleri ile DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu'da kuzey kuzeybatÄ± yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k 4

Ä°stanbul: Az bulutlu ve açÄ±k 8

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 12

Bursa: Az bulutlu ve açÄ±k 11

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k 13

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla yer yer parçalÄ± bulutlu 17

Samsun: Az bulutlu ve açÄ±k 7

Trabzon: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu 5

Erzurum: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu -6

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu -1