Tutuklanan eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan operasyonlarda eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe, 14 gÃ¼n sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandÄ±. Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kaymakam, "Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz. BÃ¼tÃ¼n cumhuriyet savcÄ±larÄ± bir araya gelsin Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±karamaz." dedi.

Tokat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan eski BeytüÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir Güntepe, 14 gün sonra Tokat Adliyesine sevk edildi. AkÅŸam saatlerinde Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan ifadesi alÄ±nan Güntepe, tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Güntepe, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Adliyeden cezaevine götürülmek üzere çÄ±karÄ±lan Güntepe, basÄ±n mensuplarÄ±na, "Kadir Güntepe'den terörist çÄ±kmaz. Bütün cumhuriyet savcÄ±larÄ± bir araya gelsin Kadir Güntepe'den terörist çÄ±karamaz. Bu kumpastÄ±r, eninde sonunda bunun hesabÄ± hukuk içerisinde sorulacaktÄ±r" diye konuÅŸtu.

BYLOCK KULLANDIÄžI TESPÄ°T EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Eski BeytüÅŸÅŸebap KaymakamÄ± iken ElazÄ±ÄŸ ValiliÄŸi Hukuk MüÅŸavirliÄŸi görevine atanan Kadir Güntepe, 18 Ocak 2017 tarihinde Kayseri Yakut Mahallesi'nde bulunan kayÄ±nvalidesinin evinde gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. EÅŸi Z. Güntepe de olaydan bir gün sonra gözaltÄ±na alÄ±narak Tokat'a getirilmiÅŸti. YaklaÅŸÄ±k 12 gündür gözaltÄ±nda bulunan Z. Güntepe, sevk edildiÄŸi mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kadir Güntepe'nin ise terör örgütünün kullandÄ±ÄŸÄ± ByLock programÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ve kaymakamlar imamÄ± H.Ö. ile birçok defa görüÅŸtüÄŸü ileri sürülmüÅŸtü.