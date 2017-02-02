Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 09:20

Ä°ÅŸ adamÄ± Ä°smail Erten'i Ã¶ldÃ¼ren katilden kan donduran Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar


Ä°ÅŸ adamÄ± Ä°smail Erten'in 30 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu SÃ¼leyman Erten'i Ã¶ldÃ¼ren katil gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ± ifadesinde "Ä°ple boÄŸarken 'Yapma, ne istersen babam verir' diye dakikalarca yalvardÄ±. PiÅŸman deÄŸilim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Sabah Gazetesi'nden ErdoÄŸan Öztürk'ün haberine göre, Süleyman Erten'i kaçÄ±rÄ±p, öldüren Süleyman K.'nÄ±n sorgusu sürüyor. Katil zanlÄ±sÄ± ifadesinde, Ä°smail Erten'in Rusya'da yaÅŸayan oÄŸlu Ahmet Erten'in kendisine 150 bin lira borcu olduÄŸunu söyledi. AÄŸabey Ahmet Rusya'da olduÄŸu için kardeÅŸi Süleyman'Ä± kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen zanlÄ± Süleyman K.'nÄ±n iÅŸ adamÄ±nÄ±n sahibi olduÄŸu firmaya nakliye hizmeti verdiÄŸi öÄŸrenildi. VahÅŸetin bir numaralÄ± zanlÄ±sÄ± Süleyman K., jandarmadaki sorgusunda olayÄ± soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla anlattÄ±: "Süleyman'Ä± boÄŸarak öldürdüm. Onu iple boÄŸarken bana 'Yapma ne istersen babam verir. Benim bir günahÄ±m yok' diye dakikalarca yalvardÄ±. Ancak ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmiyordum, onu boÄŸdum. BoÄŸduktan sonra aracÄ±n içinde yakmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Tam olarak yanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce kiralÄ±k araç ile cesedi 4-5 kilometre uzaklÄ±kta ormanlÄ±k alana götürüp attÄ±m."

"KEÅžKE OÄžLUMUN YERÄ°NE BENÄ° ÖLDÜRSELERDÄ°"

OÄŸlunun gözünün önünde kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen baba Ä°smail Erten ise "KeÅŸke oÄŸlumun yerine beni öldürselerdi. Ben bu acÄ±ya nasÄ±l dayanÄ±rÄ±m? Süleyman'Ä±ma bunu nasÄ±l yaparlar" diyerek gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Antalya Adli TÄ±p Kurumu Morgu'nda otopsisi yapÄ±lan Süleyman Erten'in cenazesi UncalÄ± Aile MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi. Katil zanlÄ±sÄ± Süleyman K. ve kardeÅŸi Enes K. tutuklandÄ±.

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Ankara'da FETÃ– operasyonu 177 polis gÃ¶zaltÄ±nda

25 ilde eÅŸ zamanlÄ± baÅŸlatÄ±lan FETÃ– operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda Ankara'da 177 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.


Erzurum Valisi'nden GÃ¼len'in evini isteyen kadÄ±n O PKK'lÄ± yetiÅŸtirdi biz hayvan yetiÅŸtirelim

Erzurum Valisi Seyfettin AzizoÄŸlu'nun, Fetullan GÃ¼len'in kÃ¶ydeki evini isteyen yaÅŸlÄ± kadÄ±n Nurbayan AÄŸdaÅŸ, "GÃ¼len'in Korucuk kÃ¶yÃ¼ndeki yurdunu istiyorum. TerÃ¶rist baÅŸÄ± yÄ±llarca orada PKK yetiÅŸtirdi, bundan sonra da biz hayvan yetiÅŸtirelim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Tutuklanan eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan operasyonlarda eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe, 14 gÃ¼n sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandÄ±. Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kaymakam, "Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz. BÃ¼tÃ¼n cumhuriyet savcÄ±larÄ± bir araya gelsin Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±karamaz." dedi.