Ä°ÅŸ adamÄ± Ä°smail Erten'i Ã¶ldÃ¼ren katilden kan donduran Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar

Ä°ÅŸ adamÄ± Ä°smail Erten'in 30 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu SÃ¼leyman Erten'i Ã¶ldÃ¼ren katil gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ± ifadesinde "Ä°ple boÄŸarken 'Yapma, ne istersen babam verir' diye dakikalarca yalvardÄ±. PiÅŸman deÄŸilim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Sabah Gazetesi'nden ErdoÄŸan Öztürk'ün haberine göre, Süleyman Erten'i kaçÄ±rÄ±p, öldüren Süleyman K.'nÄ±n sorgusu sürüyor. Katil zanlÄ±sÄ± ifadesinde, Ä°smail Erten'in Rusya'da yaÅŸayan oÄŸlu Ahmet Erten'in kendisine 150 bin lira borcu olduÄŸunu söyledi. AÄŸabey Ahmet Rusya'da olduÄŸu için kardeÅŸi Süleyman'Ä± kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen zanlÄ± Süleyman K.'nÄ±n iÅŸ adamÄ±nÄ±n sahibi olduÄŸu firmaya nakliye hizmeti verdiÄŸi öÄŸrenildi. VahÅŸetin bir numaralÄ± zanlÄ±sÄ± Süleyman K., jandarmadaki sorgusunda olayÄ± soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla anlattÄ±: "Süleyman'Ä± boÄŸarak öldürdüm. Onu iple boÄŸarken bana 'Yapma ne istersen babam verir. Benim bir günahÄ±m yok' diye dakikalarca yalvardÄ±. Ancak ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmiyordum, onu boÄŸdum. BoÄŸduktan sonra aracÄ±n içinde yakmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Tam olarak yanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce kiralÄ±k araç ile cesedi 4-5 kilometre uzaklÄ±kta ormanlÄ±k alana götürüp attÄ±m."

"KEÅžKE OÄžLUMUN YERÄ°NE BENÄ° ÖLDÜRSELERDÄ°"

OÄŸlunun gözünün önünde kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen baba Ä°smail Erten ise "KeÅŸke oÄŸlumun yerine beni öldürselerdi. Ben bu acÄ±ya nasÄ±l dayanÄ±rÄ±m? Süleyman'Ä±ma bunu nasÄ±l yaparlar" diyerek gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Antalya Adli TÄ±p Kurumu Morgu'nda otopsisi yapÄ±lan Süleyman Erten'in cenazesi UncalÄ± Aile MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi. Katil zanlÄ±sÄ± Süleyman K. ve kardeÅŸi Enes K. tutuklandÄ±.