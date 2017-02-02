Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 10:28

Erzurum Valisi'nden GÃ¼len'in evini isteyen kadÄ±n O PKK'lÄ± yetiÅŸtirdi biz hayvan yetiÅŸtirelim


Erzurum Valisi Seyfettin AzizoÄŸlu'nun, Fetullan GÃ¼len'in kÃ¶ydeki evini isteyen yaÅŸlÄ± kadÄ±n Nurbayan AÄŸdaÅŸ, "GÃ¼len'in Korucuk kÃ¶yÃ¼ndeki yurdunu istiyorum. TerÃ¶rist baÅŸÄ± yÄ±llarca orada PKK yetiÅŸtirdi, bundan sonra da biz hayvan yetiÅŸtirelim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Erzurum merkez Palandöken ilçesinde oturan Nurbayan AÄŸdaÅŸ, çocuklarÄ±na iÅŸ bulmak için Vali Seyfettin AzizoÄŸlu'nun Hükümet KonaÄŸÄ±'nda düzenlediÄŸi 'Halk Günü' toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. SÄ±ra kendisine geldiÄŸinde Vali AzizoÄŸlu'ndan ABD'de yaÅŸayan Fethullah Gülen'in doÄŸduÄŸu Pasinler ilçesine baÄŸlÄ± Korucuk Köyü'ndeki mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± isteyen Nurbayan AÄŸdaÅŸ, ÅŸunlarÄ± söyledi: "OÄŸlum Abdulsamet, tarÄ±m il müdürlüÄŸünde mevsimlik iÅŸçi. AltÄ± ay çalÄ±ÅŸÄ±yorsa altÄ± ay boÅŸ. Åžimdi iÅŸsiz. TarÄ±mdan anlÄ±yor. Sizden isteÄŸim, duyduÄŸuma göre FETÖ'nün Korucuk köyünde yurdu varmÄ±ÅŸ. O yurdu bize verin oÄŸlum ahÄ±r yapÄ±p içinde hayvan beslesin. Terörist baÅŸÄ± yÄ±llarca orada PKK yetiÅŸtirdi, bundan sonra da biz hayvan yetiÅŸtirelim. Tapusunu da isterim, sonra köylüler gelip burasÄ± bizim demesinler"

VALÄ°: HEM AHIRI HEM DE HAYVAN VERÄ°RÄ°Z

EÅŸinin iÅŸçi emeklisi olduÄŸunu söyleyen Nurbayan AÄŸdaÅŸ'Ä±n isteÄŸini dinledikten sonra toplantÄ±ya katÄ±lanlarla birlikte gülen Vali Seyfettin AzizoÄŸlu, "DoÄŸru söylüyorsun. Tamam. HayvancÄ±lÄ±ktan anlarsa. Biz ona bir ahÄ±rÄ± ve hayvan veririz çalÄ±ÅŸsÄ±n. TarÄ±m il müdürlüÄŸüne gidip proje var, ona dahil olsun" dedi.

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