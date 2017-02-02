Ankara'da FETÃ– operasyonu 177 polis gÃ¶zaltÄ±nda

25 ilde eÅŸ zamanlÄ± baÅŸlatÄ±lan FETÃ– operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda Ankara'da 177 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, 177 polisin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± talimatÄ±yla harekete geçen Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri, ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ±na yönelik aralarÄ±nda Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir, Gaziantep ve Konya'nÄ±n da bulunduÄŸu 25 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. Polislerin bir bölümünün gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, diÄŸerlerinin yakalanmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi öÄŸrenildi. GözaltÄ±na alÄ±nan polisler, ifadeleri alÄ±nmak üzere Ankara Emniyet MüdürlüÄŸüne getirilecek.