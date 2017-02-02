Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 10:42

Ankara'da FETÃ– operasyonu 177 polis gÃ¶zaltÄ±nda


25 ilde eÅŸ zamanlÄ± baÅŸlatÄ±lan FETÃ– operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda Ankara'da 177 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, 177 polisin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± talimatÄ±yla harekete geçen Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri, ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ±na yönelik aralarÄ±nda Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir, Gaziantep ve Konya'nÄ±n da bulunduÄŸu 25 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. Polislerin bir bölümünün gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, diÄŸerlerinin yakalanmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi öÄŸrenildi. GözaltÄ±na alÄ±nan polisler, ifadeleri alÄ±nmak üzere Ankara Emniyet MüdürlüÄŸüne getirilecek.

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Erzurum Valisi'nden GÃ¼len'in evini isteyen kadÄ±n O PKK'lÄ± yetiÅŸtirdi biz hayvan yetiÅŸtirelim

Erzurum Valisi Seyfettin AzizoÄŸlu'nun, Fetullan GÃ¼len'in kÃ¶ydeki evini isteyen yaÅŸlÄ± kadÄ±n Nurbayan AÄŸdaÅŸ, "GÃ¼len'in Korucuk kÃ¶yÃ¼ndeki yurdunu istiyorum. TerÃ¶rist baÅŸÄ± yÄ±llarca orada PKK yetiÅŸtirdi, bundan sonra da biz hayvan yetiÅŸtirelim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Tutuklanan eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan operasyonlarda eski BeytÃ¼ÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Kadir GÃ¼ntepe, 14 gÃ¼n sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandÄ±. Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kaymakam, "Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±kmaz. BÃ¼tÃ¼n cumhuriyet savcÄ±larÄ± bir araya gelsin Kadir GÃ¼ntepe'den terÃ¶rist Ã§Ä±karamaz." dedi.


Ä°ÅŸ adamÄ± Ä°smail Erten'i Ã¶ldÃ¼ren katilden kan donduran Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar

Ä°ÅŸ adamÄ± Ä°smail Erten'in 30 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu SÃ¼leyman Erten'i Ã¶ldÃ¼ren katil gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ± ifadesinde "Ä°ple boÄŸarken 'Yapma, ne istersen babam verir' diye dakikalarca yalvardÄ±. PiÅŸman deÄŸilim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.