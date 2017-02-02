AÃ§Ä±lÄ±ÅŸa Sedat Peker'in katÄ±lmasÄ± izdihama yol aÃ§tÄ±

Beykoz-YenikÃ¶y yolcu vapurlarÄ±nÄ±n akbile geÃ§mesi nedeniyle Beykoz'da yapÄ±lan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa Sedat Peker'in katÄ±lmasÄ± Ã¼zerine vatandaÅŸ birbirini ezdi.

AçÄ±lÄ±ÅŸÄ±n hemen ardÄ±ndan aracÄ±na binerek ayrÄ±lmaya çalÄ±ÅŸan Sedat Peker'e, vatandaÅŸlar büyük ilgi gösterdi. AracÄ±n camÄ±nda vatandaÅŸlarÄ± selamlayan Peker'e ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸan ve fotoÄŸraf çeken vatandaÅŸlar birbirini ezdi. BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n Peker'i görmek için bir aracÄ±n üzerine çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± görüldü. Peker'in bulunduÄŸu araç kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±ndan güçlükle çÄ±karak uzaklaÅŸtÄ±.Beyden Deniz UlaÅŸÄ±m Hizmetleri ve Turizmin Müdürü Mehmet Türüt, "Beykoz Yeniköy seferlerimizde artÄ±k akbil kullanacaÄŸÄ±z. Bunun yolcu sayÄ±mÄ±zÄ± da olumlu yönde etkileyeceÄŸini düÅŸünüyoruz" dedi. VatandaÅŸlar da açÄ±lÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan ilk sefere akbillerini kullanarak ilgi gösterdi.