Genel seÃ§imleri tek bilen isimden referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin kabul edilmesinin ardÄ±ndan referandum kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Son genel seÃ§imleri bilen Adil GÃ¼r, referandum iÃ§in " 'Evet' oylarÄ± yÃ¼zde 54'Ã¼ bulacak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ve devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± referandumu yaklaÅŸÄ±rken anketler de arka arkaya geliyor.Adil Gür'ün anket sonuçlarÄ±na göre, "KatÄ±lÄ±mÄ±n düÅŸük olacaÄŸÄ± yönünde görüÅŸler var. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmada aksine seçmenin yüzde 81-82'lik bölümü sandÄ±ÄŸa mutlaka gideceÄŸini söylüyor."

MHP SEÇMENÄ°NÄ°N ÜÇTE 1'Ä° KARARSIZ

MHP seçmeninin dörtte üçünün "hayÄ±r" oyu vereceÄŸi yönünde yapÄ±lan spekülasyonlar da gerçeÄŸi yansÄ±tmÄ±yor. Bizim araÅŸtÄ±rmamÄ±zda MHP seçmeninin üçte biri kesin olarak "evet" diyeceÄŸini, üçte biri de "hayÄ±r" oyu vereceÄŸini söylüyor. MHP seçmeninin diÄŸer üçte biri ise henüz "kararsÄ±z" durumda.

"EVET" %54 BANDINDA

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için sandÄ±ÄŸa gidecek olan seçmene, oyunu hangi kritere göre kullanacaÄŸÄ± sorusunu da yönelttik. "Evet" oyu vereceklerin önemli bir bölümü, bunun sebebini "ErdoÄŸan'a duyduÄŸumuz güven" olarak, "HayÄ±r" oyu verecekler ise "ErdoÄŸan karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±" ile açÄ±klÄ±yor. "Evet" oylarÄ± % 54 bandÄ±nda görünüyor.