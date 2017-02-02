II. AbdÃ¼lhamit'in torunu Suada iÃ§in Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne baÅŸvuracak

Nilhan OsmanoÄŸlu, Galatasaray AdasÄ± olarak bilinen Suada'nÄ±n II. AbdÃ¼lhamit'in olduÄŸunu dile getirerek, hak talebinde bulunduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

II. Abdülhamit'in geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± varlÄ±klara talip olan 32 mirasçÄ±nÄ±n olduÄŸu biliniyor. Suada'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°stanbul'un çeÅŸitli yerlerindeki mülkler, konaklar, kasÄ±rlar ve arsalar mahkeme yoluyla mirasçÄ±lar tarafÄ±ndan alÄ±nmak isteniyor.Hukukçular, mülkün Abdülhamit'e ait olduÄŸu kanÄ±tlanÄ±rsa mülkiyet hakkÄ±nÄ±n alÄ±nabileceÄŸini söylüyorlar. Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi'nin 1 No'lu Protokolü'nde, mülkiyet hakkÄ±nÄ±n kutsal olduÄŸu ve ancak kamu yararÄ± varsa alÄ±nabileceÄŸi belirtiliyor.

Ä°ÅŸte tapusu II. Abdülhamit üzerine olduÄŸu iddia edilen yerler:

– Dolmabahçe'de 39 bin 667 arÅŸÄ±n miktarÄ±nda bostan

– Eyüp'te 18 dönümlük eski Bahariye KÄ±ÅŸlasÄ± arsasÄ±

– BakÄ±rköy'de mera ve halen 10 parçada 78 bin 469 arÅŸÄ±n miktarÄ±nda arazi

– TeÅŸvikiye'de Harbiye ÅŸimalinde 1000 arÅŸÄ±n arsa

– BeÅŸiktaÅŸ'ta Serencebey YokuÅŸu'nda evvelce açÄ±lan saray yolu üzerinde 2 bin 837 arÅŸÄ±n baÄŸ yeri ve arsa

– Arnavutköyü'nde AkÄ±ntÄ± Burnu'nda gazino ve müÅŸtemilatÄ±

– Ortaköy'de Ali Saip PaÅŸa YalÄ±sÄ± ve müÅŸtemilatÄ±

– KuruçeÅŸme önünde 12 bin arÅŸÄ±n miktarÄ±ndaki ada (Bugün Galatasaray AdasÄ±)

– PaÅŸabahçe'de Ä°ncirli Köyü'nde 45 bin 500 arÅŸÄ±n miktarÄ±ndaki müÅŸtemilatÄ±yla ispermeçet-ÅŸiÅŸe fabrikasÄ±

– Fenerbahçe'de tarla, çayÄ±r ve kahvehane

– Ä°zmit civarÄ±nda 3 bin 500 arÅŸÄ±n miktarÄ±nda bahçe

– Heeke FabrikasÄ± ve civarÄ±ndaki arazi

– Yalova'da 2 bin 500 dönüm orman

– MihalÄ±ççÄ±k Akköprü Köyü'nde 280 bin dönümlük Paris Bey arazisi

– Ortaköy'de Dalyan mahalli

– BakÄ±rköy'de Veliefendi ÇayÄ±rÄ±'nda küçük bostan, kahvehane ve havuz

– BeÅŸiktaÅŸ'ta Ihlamur Caddesi'nde 3 bin arÅŸÄ±n miktarÄ±nda arsa

– NiÅŸantaÅŸÄ±'nda Ahmet Celâlettin PaÅŸa KonaÄŸÄ±

(Kaynak: Sözcü)