Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 11:57

Akademisyenleri tehdit eden Sedat Peker hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak


"SÃ¶zde AydÄ±nlar Ã‡anlar Ä°lk Ã–nce Sizin Ä°Ã§in Ã‡alacak" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±yla gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen Sedat Peker'in akademisyenleri tehdit etmesi Ã¼zerine hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker'in, "BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenler" bildirisinin yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan internet sitesinden "Sözde AydÄ±nlar Çanlar Ä°lk Önce Sizin Ä°çin Çalacak" baÅŸlÄ±klÄ± bir yazÄ±sÄ± çok konuÅŸulmuÅŸtu.Akademisyenleri tehdit ettiÄŸi gerekçesiyle hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunulan Peker yarÄ±n saat 10:00'da Ä°stanbul Anadolu Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruÅŸmada yargÄ±lanmaya baÅŸlanacak.Sedat Peker hakkÄ±nda hem EÄŸitim Sen baÅŸta olmak üzere çeÅŸitli kurumlar, hem de imzacÄ± akademisyenlerin yaptÄ±ÄŸÄ± suç duyurusu sonucunda dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

 

 

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