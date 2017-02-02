Halk otobÃ¼sÃ¼ndeki bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rgan yolculara dehÅŸet yaÅŸattÄ±

Antalya'nÄ±n KonyaaltÄ± ilÃ§esinde meydana gelen olayda 2 kadÄ±n yolcuyla tartÄ±ÅŸan Edip ArdÄ±nÃ§ elindeki bÄ±Ã§akla polise saldÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

KonyaaltÄ± Ä°lçesi Atatürk BulvarÄ±’nda seyir halindeki KL08 tabela numaralÄ± 07 ECP 52 plakalÄ± özel halk otobüsündeki olay, dün saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Liman Mahallesi’ne giden Engin Ülker yönetimindeki otobüs, Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü KavÅŸaÄŸÄ±’na geldiÄŸinde yolculardan Edip ArdÄ±nç, iddiaya göre iki kadÄ±n yolcuyla tartÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n büyümesi üzerine yolculardan sivil polis olduÄŸunu iddia eden kiÅŸi, 155 Polis Ä°mdat HattÄ±’nÄ± arayarak durumu bildirdikten sonra durakta indi.Ä°ki durak sonra otobüsü durduran polis ekipleri, ÅŸoförden orta ve arka kapÄ±yÄ± kapatmasÄ±nÄ± istedi. Polislerin ön kapÄ±dan içeriye girdiÄŸini gören Edip ArdÄ±nç, cebinden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± bÄ±çaÄŸÄ± boÄŸazÄ±na dayayarak, panik halinde kaçÄ±ÅŸan yolcularÄ±n arasÄ±ndan ön kapÄ±ya kadar geldi. Bu sÄ±rada ÅŸoför Engin Ülker, orta ve arka kapÄ±yÄ± açarak yolcularÄ±n tahliyesini saÄŸladÄ±.

BOÄžAZINDAN VE KOLUNDAN YARALANDI

Bu sÄ±rada arka kapÄ±dan otobüse binen bir kiÅŸi araçta yalnÄ±z kalan Edip ArdÄ±nç’a arkadan yaklaÅŸÄ±p, kollarÄ±ndan tuttu. Polislerin de müdahalesiyle Edip ArdÄ±nç’Ä±n elindeki bÄ±çak alÄ±narak, araçtan indirildi. BoÄŸazÄ±nÄ± ve saÄŸ kolunu keserek kendisine zarar veren Edip ArdÄ±nç, ambulansla Antalya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alÄ±ndÄ±. Edip ArdÄ±nç’Ä±n yolculara yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± korku dolu anlar ise otobüsteki güvenlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±.

OTOBÜS ÅžOFÖRÜ O ANLARI ANLATTI

"Ä°ÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ saatleri olduÄŸu için otobüs doluydu. ÖÄŸretmen olduÄŸunu belirten kadÄ±n yolcu, erkek yolcunun ’Kendisine yaslandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve rahatsÄ±z olduÄŸunu’ söyledi. Bunun üzerine araçtaki bir sivil polis olaya müdahale ederek 155’i aradÄ±. Polis durakta indi, ben de hareket ettim. Ä°ki durak sonra da polis ekipleri bizi durdurdu. Polisin içeriye girdiÄŸini gören bu kiÅŸi, yolcularÄ±n içinde boÄŸazÄ±na bÄ±çak dayadÄ± ve kendisine zarar vermeye baÅŸladÄ±. Sivil polis mi, vatandaÅŸ mÄ± bilmediÄŸim bir kiÅŸi arkadan bÄ±çaÄŸÄ± almaya çalÄ±ÅŸtÄ±, arbede yaÅŸandÄ±. Bu sÄ±rada, polis ekipleri ÅŸahsÄ± aldÄ±. Ancak, olayÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran iki kadÄ±n hiçbir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi araçtan inip gitti."

Kaynak: Hürriyet