Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 235 polisin 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor

FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 235 polis hakkÄ±nda 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iki ayrÄ± iddianame hazÄ±rlandÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±klarÄ± gerekçesiyle tutuklanan 235 polis hakkÄ±nda ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iki ayrÄ± iddianame hazÄ±rlandÄ±.Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, ByLock kullanan emniyet görevlilerine iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma çok yönlü olarak devam ediyor.

SavcÄ±lÄ±k, soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan 235 polise yönelik dosyadaki iÅŸlemleri tamamlayarak, iki ayrÄ± iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°ddianamelerin birinde 86 ve diÄŸerinde 149 ÅŸüpheli yer alÄ±yor. Ä°ddianamelerde, FETÖ'nün yapÄ±lanmasÄ± ve eylemleri ile örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock hakkÄ±nda detaylÄ± bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Toplam 235 ÅŸüphelinin ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi. BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n onayladÄ±ÄŸÄ± iddianameler Ä°stanbul AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gönderildi.Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde iddianamelerin kabulü veya reddi yönünde bir karar vermesi bekleniyor. Ä°ddianamelerin kabulü halinde ÅŸüpheliler ileriki günlerde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.

Bu arada, söz konusu polislerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n meslekten ihraç edildiÄŸi, bir kÄ±smÄ±nÄ±n da açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ''ByLock'' kullanan emniyet görevlilerine iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda emniyet müdürleri, çok sayÄ±da amir ve baÅŸkomiserin de bulunduÄŸu 258 polis tutuklanmÄ±ÅŸ, 21 ÅŸüpheli Etkin PiÅŸmanlÄ±k YasasÄ±'ndan faydalanarak, bir kÄ±sÄ±m ÅŸüpheli polisler de adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. HakkÄ±nda dava açÄ±lmayan polislerle ilgili soruÅŸturma ise halen sürüyor.