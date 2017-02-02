Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 14:12

HarÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in inÅŸaatta Ã§alÄ±ÅŸan tÄ±p Ã¶ÄŸrencisinin acÄ± sonu

Remzi Ersu

TÄ±p FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencisi Remzi Ersu, Ä°stanbul Esenyurt'ta Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatta geÃ§irdiÄŸi kaza sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Esenyurt’ta çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaattaki vinçten düÅŸen demir kalÄ±plarÄ±n altÄ±nda kalan tÄ±p fakültesi öÄŸrencisi öldü, birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yeÄŸeni yaralandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, YeÅŸilkent Mahallesi NazÄ±m Hikmet BulvarÄ± üzerindeki bir inÅŸaatta çalÄ±ÅŸan Van Yüzüncü YÄ±l Üniversitesi TÄ±p Fakültesi öÄŸrencisi Remzi Ersu (22) ve yeÄŸeni Sefer Deli (19), vinçten düÅŸen demir kalÄ±plarÄ±n altÄ±nda kaldÄ±.DiÄŸer iÅŸçilerin ihbarÄ± üzerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, ilk müdahalesini yaptÄ±ÄŸÄ± Sefer Deli'yi, Özel Reyap Hastanesine kaldÄ±rdÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri, Ersu'nun ise yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi.Olay yerindeki incelemenin ardÄ±ndan, Ersu'nun cesedi de Özel Reyap Hastanesinin morguna götürüldü.Hastanenin önünde gazetecilere açÄ±klama yapan Ersu'nun yakÄ±nÄ± Soner Kaya, "TÄ±p fakültesi öÄŸrencisiydi. Sömestir döneminde birkaç gün harçlÄ±ÄŸÄ±nÄ± çÄ±karmak için Van'dan gelmiÅŸti. Vinçten demir düÅŸmüÅŸ baÅŸÄ±na. YeÄŸeni de aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Hastanede tedavisi devam ediyor." diye konuÅŸtu.Söz konusu inÅŸatta üç gün önce çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilen Ersu'nun cenazesinin memleketi Van’a gönderileceÄŸi kaydedildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Referandumun kesin tarihi belli oldu

AKP ve MHP'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ±nÄ±n Meclis'te kabul edilmesinin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sunuldu. ErdoÄŸan'Ä±n kabul etmesi halinde 9 Nisan'da referandum yapÄ±lacak.

fetÃ¶ operasyonu

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 33 polis tutuklandÄ±

Antalya'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 33 polis tutuklandÄ±

Kartepe hipodromu

Hipodrom baskÄ±nÄ±nda ele geÃ§irilenler ÅŸok etti

Sabah saatlerinde Kartepe Hipodromuna yÃ¶nelik 250 polis tarafÄ±ndan yapÄ±lan baskÄ±n sonucunda uyuÅŸturucu ve silah ele geÃ§irildi