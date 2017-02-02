HarÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in inÅŸaatta Ã§alÄ±ÅŸan tÄ±p Ã¶ÄŸrencisinin acÄ± sonu

TÄ±p FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencisi Remzi Ersu, Ä°stanbul Esenyurt'ta Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatta geÃ§irdiÄŸi kaza sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Esenyurt’ta çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaattaki vinçten düÅŸen demir kalÄ±plarÄ±n altÄ±nda kalan tÄ±p fakültesi öÄŸrencisi öldü, birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yeÄŸeni yaralandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, YeÅŸilkent Mahallesi NazÄ±m Hikmet BulvarÄ± üzerindeki bir inÅŸaatta çalÄ±ÅŸan Van Yüzüncü YÄ±l Üniversitesi TÄ±p Fakültesi öÄŸrencisi Remzi Ersu (22) ve yeÄŸeni Sefer Deli (19), vinçten düÅŸen demir kalÄ±plarÄ±n altÄ±nda kaldÄ±.DiÄŸer iÅŸçilerin ihbarÄ± üzerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, ilk müdahalesini yaptÄ±ÄŸÄ± Sefer Deli'yi, Özel Reyap Hastanesine kaldÄ±rdÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri, Ersu'nun ise yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi.Olay yerindeki incelemenin ardÄ±ndan, Ersu'nun cesedi de Özel Reyap Hastanesinin morguna götürüldü.Hastanenin önünde gazetecilere açÄ±klama yapan Ersu'nun yakÄ±nÄ± Soner Kaya, "TÄ±p fakültesi öÄŸrencisiydi. Sömestir döneminde birkaç gün harçlÄ±ÄŸÄ±nÄ± çÄ±karmak için Van'dan gelmiÅŸti. Vinçten demir düÅŸmüÅŸ baÅŸÄ±na. YeÄŸeni de aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Hastanede tedavisi devam ediyor." diye konuÅŸtu.Söz konusu inÅŸatta üç gün önce çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilen Ersu'nun cenazesinin memleketi Van’a gönderileceÄŸi kaydedildi.