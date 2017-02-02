Saffet SancaklÄ± eÅŸinin tabutunun baÅŸÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±

MHP'li vekil Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi HÃ¼lya SancaklÄ± dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶reniyle sonsuzluÄŸa uÄŸurlandÄ±

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybeden eÅŸi Hülya SancaklÄ±, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Saffet SancaklÄ± cenaze sÄ±rasÄ±nda gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.YoÄŸun bakÄ±mda 19 gündür tedavi gördüÄŸü Medicana International Ä°stanbul Hastanesinde hayatÄ±nÄ± kaybeden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±'nÄ±n eÅŸi Hülya SancaklÄ± için Fatih Camii'nde öÄŸlen namazÄ±nÄ± müteakip cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Cenaze namazÄ±na Saffet SancaklÄ± ve çocuklarÄ± Duygu ve Mert SancaklÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra CHP'li Meclis BaÅŸkanvekili Akif Hamzaçebi, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç, MHP Ä°zmir Milletvekili Oktay Vural, CHP Ä°stanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Fatih Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Demir, BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Hazinedar, BeÅŸiktaÅŸ Teknik Direktörü Åženol GüneÅŸ ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu cenazeye çelenk gönderdi.

SancaklÄ± cenazede taziyeleri kabul ederken, camide geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. Hülya SancaklÄ±'nÄ±n kÄ±zÄ± Duygu SancaklÄ± annesinin tabutuna sarÄ±larak aÄŸlarken, oÄŸlu Mert bir an olsun bile annesinin tabuta baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±. Cenaze namazÄ± sÄ±rasÄ±nda ve helallik alÄ±nÄ±rken Saffet SancaklÄ± gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu SancaklÄ±'yÄ± teskin etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

Cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Saffet SancaklÄ± ve oÄŸlu Mert SancaklÄ± tabuta omuz verdi. Hülya SancaklÄ±'nÄ±n naaÅŸÄ± omuzlarda cenaze aracÄ±na götürülerek, topraÄŸa verilmek üzere Eyüp'teki Pierre Loti MezarlÄ±ÄŸÄ±'na götürüldü. Öte yandan SancaklÄ± ailesinin bu akÅŸam 18.00'de BeÅŸiktaÅŸ Akatlar'daki Mustafa Kültür Merkezi'nde taziyeleri kabul edeceÄŸi öÄŸrenildi.