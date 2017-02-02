Polis noktasÄ±nda pompalÄ± tÃ¼fekle dehÅŸet saÃ§tÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde meydana gelen olayda bir kiÅŸi polis noktasÄ± yayÄ±nda pompalÄ± tÃ¼fekle ateÅŸ aÃ§tÄ±

DiyarbakÄ±r merkez Sur Ä°lçesi Urfa KapÄ± semtinde, polis noktasÄ± yanÄ±nda kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸinin pompalÄ± tüfekle rastgele çevreye ateÅŸ açmasÄ± polisi alarma geçirdi.Polisin karÅŸÄ±lÄ±k vermesi sonucu saldÄ±rgan kaçarken, Emniyet yetkilileri olayÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

POLÄ°SLER ANINDA KARÅžILIK VERDÄ°!

Merkez Sur Ä°lçesi Urfa kapÄ± bölgesindeki polis noktasÄ± yakÄ±nÄ±nda kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi, bugün saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda elindeki pompalÄ± tüfek ile rast gele çevreye ateÅŸ açtÄ±. Çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n da engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen saldÄ±rgana kontrol noktasÄ±nda bulunan polisler anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Bunun üzerine saldÄ±rgan olay yerinden kaçtÄ±.

SALDIRGAN KAÇTI

Polis, olayÄ± gerçekleÅŸtiren kiÅŸinin yakalanmasÄ± için güvenlik kameralarÄ±nÄ± incelerken, kaçÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda arama baÅŸlattÄ±. Olay yerinde yapÄ±lan ilk incelemede, yapÄ±lan atÄ±ÅŸlardan birinin polis kontrol noktasÄ±nda isabet ettiÄŸi tespit edilirken, Emniyet yetkilileri olayÄ±n bir terör saldÄ±rÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve öncesinde esnaf arasÄ±nda bir kavganÄ±n meydana geldiÄŸini tespit ettiklerini söyledi. Kaçan saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor.