Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 14:33

Polis noktasÄ±nda pompalÄ± tÃ¼fekle dehÅŸet saÃ§tÄ±

diyarbakÄ±r haberleri

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde meydana gelen olayda bir kiÅŸi polis noktasÄ± yayÄ±nda pompalÄ± tÃ¼fekle ateÅŸ aÃ§tÄ±

DiyarbakÄ±r merkez Sur Ä°lçesi Urfa KapÄ± semtinde, polis noktasÄ± yanÄ±nda kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸinin pompalÄ± tüfekle rastgele çevreye ateÅŸ açmasÄ± polisi alarma geçirdi.Polisin karÅŸÄ±lÄ±k vermesi sonucu saldÄ±rgan kaçarken, Emniyet yetkilileri olayÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

POLÄ°SLER ANINDA KARÅžILIK VERDÄ°!

Merkez Sur Ä°lçesi Urfa kapÄ± bölgesindeki polis noktasÄ± yakÄ±nÄ±nda kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi, bugün saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda elindeki pompalÄ± tüfek ile rast gele çevreye ateÅŸ açtÄ±. Çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n da engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen saldÄ±rgana kontrol noktasÄ±nda bulunan polisler anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Bunun üzerine saldÄ±rgan olay yerinden kaçtÄ±.

SALDIRGAN KAÇTI

Polis, olayÄ± gerçekleÅŸtiren kiÅŸinin yakalanmasÄ± için güvenlik kameralarÄ±nÄ± incelerken, kaçÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda arama baÅŸlattÄ±. Olay yerinde yapÄ±lan ilk incelemede, yapÄ±lan atÄ±ÅŸlardan birinin polis kontrol noktasÄ±nda isabet ettiÄŸi tespit edilirken, Emniyet yetkilileri olayÄ±n bir terör saldÄ±rÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve öncesinde esnaf arasÄ±nda bir kavganÄ±n meydana geldiÄŸini tespit ettiklerini söyledi. Kaçan saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Referandumun kesin tarihi belli oldu

AKP ve MHP'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ±nÄ±n Meclis'te kabul edilmesinin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sunuldu. ErdoÄŸan'Ä±n kabul etmesi halinde 9 Nisan'da referandum yapÄ±lacak.

fetÃ¶ operasyonu

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 33 polis tutuklandÄ±

Antalya'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 33 polis tutuklandÄ±

Kartepe hipodromu

Hipodrom baskÄ±nÄ±nda ele geÃ§irilenler ÅŸok etti

Sabah saatlerinde Kartepe Hipodromuna yÃ¶nelik 250 polis tarafÄ±ndan yapÄ±lan baskÄ±n sonucunda uyuÅŸturucu ve silah ele geÃ§irildi