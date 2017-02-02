Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 15:27

Bakan aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte yerli otomobilin yola Ã§Ä±kacaÄŸÄ± tarih


Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, yerli otomobilin trafiÄŸe Ã§Ä±kacaÄŸÄ± tarihi aÃ§Ä±kladÄ±.

Bakan Özlü, yerli otomobilin trafiÄŸe çÄ±kacaÄŸÄ± tarihi verdi. Özlü "2019 Mart ayÄ±nda yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz. Yerli otomobilde üretime ticari taksi modeli ile baÅŸlayacaÄŸÄ±z. KOSGEB kredisine baÅŸvuruda bulunan 250.000 kiÅŸiden ÅŸartlara uyan herkese 50.000 TL faizsiz kredi kullandÄ±racaÄŸÄ±z. ÅžartlarÄ± saÄŸlayan herkese KOSGEB kredisi kullandÄ±racaÄŸÄ±z.Kurlardaki artÄ±ÅŸ, dÄ±ÅŸ faktörlerden kaynaklandÄ±.Antartika'da bir bilim üssü kurmayÄ± programÄ±mÄ±za aldÄ±k. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Türkiye'de koalisyonlara son veriyor."

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