Bakan aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte yerli otomobilin yola Ã§Ä±kacaÄŸÄ± tarih

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, yerli otomobilin trafiÄŸe Ã§Ä±kacaÄŸÄ± tarihi aÃ§Ä±kladÄ±.
Bakan Özlü, yerli otomobilin trafiÄŸe çÄ±kacaÄŸÄ± tarihi verdi. Özlü "2019 Mart ayÄ±nda yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz. Yerli otomobilde üretime ticari taksi modeli ile baÅŸlayacaÄŸÄ±z. KOSGEB kredisine baÅŸvuruda bulunan 250.000 kiÅŸiden ÅŸartlara uyan herkese 50.000 TL faizsiz kredi kullandÄ±racaÄŸÄ±z. ÅžartlarÄ± saÄŸlayan herkese KOSGEB kredisi kullandÄ±racaÄŸÄ±z.Kurlardaki artÄ±ÅŸ, dÄ±ÅŸ faktörlerden kaynaklandÄ±.Antartika'da bir bilim üssü kurmayÄ± programÄ±mÄ±za aldÄ±k. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Türkiye'de koalisyonlara son veriyor."