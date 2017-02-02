Bordo bereli Korgeneral Zekai AksallÄ± El Bab'ta DAEÅž'e karÅŸÄ± taaruzu gÃ¶zledi

TSK'nÄ±n Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± Korgeneral Zekai AksakallÄ±, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan 9 AralÄ±k'tan bu yana operasyonunu yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ El Bab'a giderek karargahta incelemeler yaptÄ±.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin yürüttüÄŸü El Bab'da incelemelerde bulunan Korgeneral AksakallÄ±, Özel Kuvvetler'in El Bab'da kurduÄŸu karargahta dürbünle, DEAÅž terör örgütüne yönelik alÄ±nan önlemler ve yapÄ±lan taarruzlarÄ± gözledi. Korgeneral AksakallÄ±'nÄ±n, koÅŸullar nedeniyle bir süredir sakal traÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± da dikkat çekti.

Güvenlik uzmanÄ± Abdullah AÄŸar da, Suriye'deki son durum ile ilgili bölgedeki kaynaklardan edindiÄŸi bilgileri paylaÅŸtÄ±. AÄŸar, dün Türk topçusunun yaptÄ±ÄŸÄ± nokta atÄ±ÅŸÄ± neticesinde 40 DEAÅž'li teröristin öldüÄŸü, 14 teröristin yaralandÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ± 14 teröristin Meskene'ye kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.5 Ocak 2017 tarihinde El Bab'ta bir minibüs içinde imha edilen 8 DEAÅž'liden birinin "sözde" Halife BaÄŸdadi'nin en yakÄ±n adamlarÄ±ndan DEAÅž'in Ä°stihbarat sorumlusu Ebu Muhammed el Adnani olduÄŸu yönündeki bilgiye dikkat çeken AÄŸar, bu olayÄ±n hemen ardÄ±ndan DEAÅž içinde ortalÄ±ÄŸÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

BOMBA YÜKLÜ KÖPEKLERLE SALDIRMIÅžLAR

Ä°ki gün önce DEAÅž'in El Bab'ta bomba yüklü bir köpekle saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸunu belirten AÄŸar, bir El Bab'lÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve bir ÖSO savaÅŸçÄ±sÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Dün ve bu gece yapÄ±lan operasyonlarla El Bab'Ä±n hem doÄŸu hem de batÄ±sÄ±ndan Bab-Halep yolunun güneyine geçildiÄŸini vurgulayan AÄŸar, DEAÅž'in attÄ±ÄŸÄ± cornet tipi güdümlü bir tanksavar roketinin pick-up'Ä± vurmasÄ± neticesinde 7 ÖSO savaÅŸçÄ±sÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 20 civarÄ±nda yaralÄ±nÄ±n olduÄŸunu bildirdi. (Kaynak: Hürriyet)