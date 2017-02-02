Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 19:26

Hipodrom baskÄ±nÄ±nda ele geÃ§irilenler ÅŸok etti

Kartepe hipodromu

Sabah saatlerinde Kartepe Hipodromuna yÃ¶nelik 250 polis tarafÄ±ndan yapÄ±lan baskÄ±n sonucunda uyuÅŸturucu ve silah ele geÃ§irildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan hipodroma sabah saatlerinde 250 polisle yapÄ±lan baskÄ±nda ele geçirilen uyuÅŸturucu, silah ve mermilere el konuldu.Kartepe Hipodromu'nda ÅŸafak vaktinde 250 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla uyuÅŸturucu aramasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kocaeli Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucuyla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü, KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele, AsayiÅŸ, Özel Harekat ve Çevik Kuvvetten 250 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonda uyuÅŸturucu aramasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kartepe Hipodromu'ndaki seyis odalarÄ± ve aÄŸÄ±llarda narkotik köpeklerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan aramalarda çok miktarda uyuÅŸturucu madde, silah ve silahlara ait mermiler ele geçirildi. BaÅŸtan sona polis kameralarÄ±yla havadan ve karadan görüntülenen operasyonda, hipodromun çevresinde ise geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±.YaklaÅŸÄ±k 1 saat süren aramalar sonrasÄ±nda uyuÅŸturucu madde, silah ve mermi bulunduran 7 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 7 zanlÄ±, hastane kontrollerinin ardÄ±ndan sorgularÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± için Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü. Polis ekiplerinin operasyonla ilgili soruÅŸturmayÄ± sürdürdüÄŸü öÄŸrenildi.

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