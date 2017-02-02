Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 33 polis tutuklandÄ±

Antalya'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 33 polis tutuklandÄ±

Antalya'da, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 53 ÅŸüpheliden biri komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± 33 polis memuru cezaevine gönderildi.AlÄ±nan bilgiye göre, geçen 19 Ocak'ta Antalya polisinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonlar kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerden, FETÖ mensuplarÄ±nÄ±n aralarÄ±nda ÅŸifreli iletiÅŸim kanalÄ± olarak kullandÄ±klarÄ± "ByLock" uygulamasÄ± kullandÄ±klarÄ± belirlenen 23'ü daha bugün adliyeye çÄ±karÄ±ldÄ±.Tutuklanma talebiyle Antalya 2. Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilen ÅŸüphelilerden 19'u tutuklanÄ±rken, 4'ü adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Adliyeye sevk edilen 14 ÅŸüpheli 30 Ocak'ta tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Böylece operasyon kapsamÄ±nda FETÖ/PDY üyesi olduklarÄ± iddia edilen tutuklu polis sayÄ±sÄ± 33'e yükseldi.

Serbest bÄ±rakÄ±lanlardan bir kÄ±smÄ±nÄ±n tutuklanan polislerin yakÄ±nlarÄ± ve akrabalarÄ± olduklarÄ± belirtildi.Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Antalya Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Antalya merkezli Ä°stanbul, Bursa, Konya, EskiÅŸehir, Kilis'te düzenlenen operasyonda biri komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±, 37'si polis 53 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.