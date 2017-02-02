Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/02/2017 20:23

Referandumun kesin tarihi belli oldu


AKP ve MHP'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ±nÄ±n Meclis'te kabul edilmesinin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sunuldu. ErdoÄŸan'Ä±n kabul etmesi halinde 9 Nisan'da referandum yapÄ±lacak.

AK Parti ve MHP tarafÄ±ndan Meclis'e sunulan ve 2 turlu seçimle Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi, onay için CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sunuldu.ErdoÄŸan'Ä±n teklifi onaylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa göndermesi, daha sonra resmi gazetede yayÄ±nlanan teklif için referandum sürecinin baÅŸlamasÄ± bekleniyor. ErdoÄŸan'Ä±n 15 günlük bekleme süresini kullanmadan hemen onaylamasÄ± durumunda, referandumun 9 Nisan'da yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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