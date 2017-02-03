Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/02/2017 07:48

Yurt genelinde aranÄ±yorlardÄ± eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda yakalandÄ±lar

operasyon

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yurt genelinde dÃ¼zenlenen operasyonlar sonucunda farklÄ± suÃ§lardan aranan bin 848 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

Emniyet Genel MüdürlüÄŸünce, yurt genelinde 3 bin 526 ekip ve 12 bin 420 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirilen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda, çeÅŸitli suçlardan aranan bin 848 ÅŸüphelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Emniyet Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, AsayiÅŸ Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde, aranan ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± ve adalete teslim edilmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla il emniyet müdürlüklerince gerekli arama kararlarÄ± alÄ±narak dün sabah saatlerinde 81'ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyonlar baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Operasyonlarda, 3 bin 526 ekip ve 12 bin 420 personel tarafÄ±ndan 5 bin 21 ikamette arama yapÄ±ldÄ±.Ekiplerce, adam öldürme suçundan 36, hÄ±rsÄ±zlÄ±k suçundan 234, yaÄŸma suçundan 57, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suçundan 81, uyuÅŸturucu madde ticareti yapmak suçundan 82, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 22 ve diÄŸer suçlardan bin 336 olmak üzere toplam bin 848 aranan ÅŸüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.Åžüphelilerden 14'ünün 20 yÄ±l üzeri, 41'inin 10 yÄ±l üzeri, 157'sinin 5 yÄ±l üzeri, 234'ünün 2 yÄ±l üzeri, 514'ünün 2 yÄ±la kadar kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± olduÄŸu, diÄŸer 888 kiÅŸinin ise haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunduÄŸu için arandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Öte yandan, operasyonlarda 3 ruhsatsÄ±z tabanca, 16 av tüfeÄŸi, 156 mermi, 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

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