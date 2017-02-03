Adana'da 30 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi gÃ¶zaltÄ±lar var

Adana'daki 30 adrese eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 20 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Adana'da PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 20 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Edinilen bilgiye göre, Adana Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, PKK/KCK üyelerine yönelik 30 ayrÄ± adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi.Özel Harekat polislerinin de destek verdiÄŸi operasyonda bazÄ± adreslere polisler koçbaÅŸÄ±yla kapÄ±yÄ± kÄ±rarak girebildi. Åžafak vakti düzenlenen operasyonda örgüte üye olduÄŸu ve örgüt propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen 20 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüpheliler, Adana Adli TÄ±p Biriminde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilmelerinin ardÄ±ndan emniyet müdürlüÄŸüne götürüldü.