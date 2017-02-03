Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/02/2017 07:58

Adana'da 30 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi gÃ¶zaltÄ±lar var

terÃ¶r operasyonu

Adana'daki 30 adrese eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 20 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Adana'da PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 20 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Edinilen bilgiye göre, Adana Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, PKK/KCK üyelerine yönelik 30 ayrÄ± adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi.Özel Harekat polislerinin de destek verdiÄŸi operasyonda bazÄ± adreslere polisler koçbaÅŸÄ±yla kapÄ±yÄ± kÄ±rarak girebildi. Åžafak vakti düzenlenen operasyonda örgüte üye olduÄŸu ve örgüt propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen 20 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüpheliler, Adana Adli TÄ±p Biriminde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilmelerinin ardÄ±ndan emniyet müdürlüÄŸüne götürüldü.

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fÄ±rat kalkanÄ± harekatÄ±

DAEÅž'e ait 199 hedef vuruldu 47 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 199 DEAÅž hedefi vurulurken 47 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

operasyon

Yurt genelinde aranÄ±yorlardÄ± eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda yakalandÄ±lar

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yurt genelinde dÃ¼zenlenen operasyonlar sonucunda farklÄ± suÃ§lardan aranan bin 848 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±


Referandumun kesin tarihi belli oldu

AKP ve MHP'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ±nÄ±n Meclis'te kabul edilmesinin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sunuldu. ErdoÄŸan'Ä±n kabul etmesi halinde 9 Nisan'da referandum yapÄ±lacak.