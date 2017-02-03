Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/02/2017 09:40

BÄ±Ã§aklanan kÄ±zÄ± kurtarmak isterken hastanelik oldu


Samsun'da bir kÄ±zÄ±n bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan genÃ§ kÄ±za mÃ¼dahale etmek isterken boÄŸazÄ±ndan bÄ±Ã§akla yaralanan Mustafa Ã‡, ameliyata alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rerken Mustafa Ã‡.'nin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu sÃ¶yleniyor.

BÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ± dehÅŸeti Samsun'un Ä°lkadÄ±m ilçesi KadÄ±köy Mahallesi'nde saat 00.40'ta meydana geldi. BÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan ve baldÄ±zÄ±nÄ±n arkadaÅŸÄ± olan 17 yaÅŸÄ±ndaki S.K. adlÄ± genç kÄ±zÄ± kurtarmak isteyen 25 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Ç., kendisi de bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak boÄŸazÄ±ndan yaralandÄ±. YaralÄ± halde kendi otomobiline binip hastaneye gitmek isteyen Mustafa Ç., yolda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ± ve 112 Acil Servis ekipleri tarafÄ±ndan ambulansla Samsun EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak ameliyata alÄ±ndÄ±.

GENÇ KIZ, KAFASINDAN YARALANDI

BÄ±çakla kafasÄ±ndan yaralanan S.K. adlÄ± kÄ±z da aynÄ± hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. S.K.'nin polise verdiÄŸi ilk bilgide kendisinin C.B.'nin bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayÄ± gören Mustafa Ç.'nin kendini kurtarmak isterken bÄ±çaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi öÄŸrenildi. C.B. olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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