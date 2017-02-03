Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/02/2017 10:10

Engelli kadÄ±na AVM tuvaletinde tecavÃ¼z skandalÄ±


Ä°stanbul'da yaÅŸayan engelli kadÄ±n, arkadaÅŸlÄ±klarÄ± iliÅŸkiye dÃ¶nÃ¼ÅŸen Erol G. ile AVM'de buluÅŸtu. Erol G. cinsel iliÅŸkiye girmeyi teklif edince D. reddedip engelli tuvaletine gitse de, ÅŸahÄ±s tuvalete gelip tecavÃ¼z etti.

Ä°stanbul'da ailesiyle birlikte yaÅŸayan 39 yaÅŸÄ±ndaki D., 12 yÄ±l önce kas hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanarak, tekerlekli sandalyeye baÄŸlÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. D., Haziran 2016'da Facebook üzerinden Erol G. (35) ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Evli ve üç çocuk babasÄ± Erol G., D.'ye eÅŸinden iki yÄ±l önce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°liÅŸkileri arkadaÅŸlÄ±ÄŸa dönüÅŸen D. ile Erol G., en son 24 Eylül 2016'da Esenyurt'ta bir AVM'de buluÅŸtuÄŸunda, Erol G., D.'ye cinsel iliÅŸkiye girmeyi teklif etti. Teklifi reddeden D., engelli tuvaletine gitti. Ä°ddiaya göre D.'nin arkasÄ±ndan gelen Erol G., tuvalete girerek kapÄ±yÄ± kilitledi ve D.'ye tecavüz etti." (Kaynak: Hürriyet / Ä°smail Saymaz)

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