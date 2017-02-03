Sabah ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne atandÄ± akÅŸamÄ±na intihar etti

Trabzon'da BaÅŸkomiser Fatih E.'nin SÃ¼rmene Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne atandÄ±ktan 8 saat sonra aracÄ±nÄ±n iÃ§erisinde beylik tabancasÄ±yla intihar ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Trabzon'da Ortahisar ilçesi KalkÄ±nma Mahallesi'nde yaÅŸayan BaÅŸkomiser F.E, saat 18.30 sularÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± apartmanÄ±n önünde otomobili içerisinde beylik tabancasÄ±nÄ± baÅŸÄ±na dayayarak ateÅŸledi. Silah sesini duyan vatandaÅŸlar, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybeden BaÅŸkomiser F.E'nin cansÄ±z bedenini görünce 112 ekiplerine haber verdi. Ä°ntihar eden F.E.'nin bir süre önce açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve 5 Ocak'ta görevine geri döndüÄŸü, bugün de Trabzon Emniyet MüdürlüÄŸü iç atamalarÄ± kapsamÄ±nda Sürmene Emniyet Müdürü olarak atandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. BaÅŸkomiserin evli ve iki çocuk babasÄ± olduÄŸu belirtildi.