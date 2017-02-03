Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/02/2017 11:40

Suriyeliler 5 kuruÅŸ iÃ§in yine Suriyeli mÃ¼ltecileri dolandÄ±rdÄ±


Adana'da Suriyeli dolandÄ±rÄ±cÄ±lar, kaymakamlÄ±k tarafÄ±ndan Suriyeli ihtiyaÃ§ sahiplerine yardÄ±m etmek iÃ§in 5'er lira para toplayÄ±p kaÃ§tÄ±.

Adana'nÄ±n YüreÄŸir ilçesi YeÅŸilbaÄŸlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda bazÄ± Suriyelilerin, kaymakamlÄ±ÄŸÄ±n savaÅŸtan kaçÄ±p Adana'ya gelen mültecilere gÄ±da ve kÄ±yafet yardÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek 5'er lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± isim yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendi. Bunu duyan Suriyeli mülteciler, mahallede belirtilen yere gidip isim yazdÄ±rmak için izdihama neden oldu. ÇocuklarÄ±yla birlikte gelen mülteciler arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.Åžadire Hasova 3 yÄ±l önce Halep'ten Adana'ya geldiÄŸini yardÄ±m yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiÄŸi için isim yazdÄ±rmak için geldiÄŸini söyledi.Türk vatandaÅŸÄ± Eyüp Demir ise yardÄ±m yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Suriyelilerin yardÄ±m bahanesiyle birbirini dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sadece isim yazdÄ±rmak için 5'er lira para alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.YüreÄŸir KaymakamlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri de Suriyelilere YeÅŸilbaÄŸlar Mahallesi'nde herhangi bir yardÄ±m yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± zaman zaman Suriyelilere yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ÅŸu an bir yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Diyanet izdivaÃ§ programlarÄ±na el attÄ± Cuma hutbelerinde konuÅŸulacak

Ä°zdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n evlilikleri itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m camilerde okunacak cuma hutbesinde nikah konusunu ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


BurasÄ± Sibirya deÄŸil DiyarbakÄ±r

DiyarbakÄ±r-ÅžanlÄ±urfa Karayolu'nda aÅŸÄ±rÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yolda kalan oÄŸlu Yusuf ile yeÄŸenleri Fatih ve HÃ¼seyin TokacÄ±, yetkililerden yardÄ±m istedi. 14 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan otomobil kardan kurtuldu.


Sabah ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne atandÄ± akÅŸamÄ±na intihar etti

Trabzon'da BaÅŸkomiser Fatih E.'nin SÃ¼rmene Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne atandÄ±ktan 8 saat sonra aracÄ±nÄ±n iÃ§erisinde beylik tabancasÄ±yla intihar ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.