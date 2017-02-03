Suriyeliler 5 kuruÅŸ iÃ§in yine Suriyeli mÃ¼ltecileri dolandÄ±rdÄ±

Adana'da Suriyeli dolandÄ±rÄ±cÄ±lar, kaymakamlÄ±k tarafÄ±ndan Suriyeli ihtiyaÃ§ sahiplerine yardÄ±m etmek iÃ§in 5'er lira para toplayÄ±p kaÃ§tÄ±.

Adana'nÄ±n YüreÄŸir ilçesi YeÅŸilbaÄŸlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda bazÄ± Suriyelilerin, kaymakamlÄ±ÄŸÄ±n savaÅŸtan kaçÄ±p Adana'ya gelen mültecilere gÄ±da ve kÄ±yafet yardÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek 5'er lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± isim yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendi. Bunu duyan Suriyeli mülteciler, mahallede belirtilen yere gidip isim yazdÄ±rmak için izdihama neden oldu. ÇocuklarÄ±yla birlikte gelen mülteciler arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.Åžadire Hasova 3 yÄ±l önce Halep'ten Adana'ya geldiÄŸini yardÄ±m yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiÄŸi için isim yazdÄ±rmak için geldiÄŸini söyledi.Türk vatandaÅŸÄ± Eyüp Demir ise yardÄ±m yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Suriyelilerin yardÄ±m bahanesiyle birbirini dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sadece isim yazdÄ±rmak için 5'er lira para alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.YüreÄŸir KaymakamlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri de Suriyelilere YeÅŸilbaÄŸlar Mahallesi'nde herhangi bir yardÄ±m yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± zaman zaman Suriyelilere yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ÅŸu an bir yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.