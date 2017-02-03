Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/02/2017 12:14

BurasÄ± Sibirya deÄŸil DiyarbakÄ±r


DiyarbakÄ±r-ÅžanlÄ±urfa Karayolu'nda aÅŸÄ±rÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yolda kalan oÄŸlu Yusuf ile yeÄŸenleri Fatih ve HÃ¼seyin TokacÄ±, yetkililerden yardÄ±m istedi. 14 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan otomobil kardan kurtuldu.

DiyarbakÄ±r'dan ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilçesine dün akÅŸam saatlerinde giderken karayolunun 40'Ä±ncÄ± kilometresindeki OvabaÄŸ mevkiinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle ilerlemeyen Hasan TokacÄ±'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilde bulunan oÄŸlu Yusuf ile yeÄŸenleri Fatih ve Hüseyin TokacÄ±, kara saplanÄ±nca yetkililerden yardÄ±m istedi. YollarÄ±n karlÄ± olmasÄ± nedeniyle jandarma ekipleri destek için KarayollarÄ± 9'uncu Bölge MüdürlüÄŸü ve Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD) ile saÄŸlÄ±k ekiplerine bilgi verdi. DiyarbakÄ±r-ViranÅŸehir karayolunun birçok bölgesinde tipi nedeniyle kar kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1 metreyi aÅŸmasÄ± sonucu ekipler, ancak iÅŸ makinelerini kullanarak olay bölgesine ulaÅŸtÄ±. Ekiplerin kar içinde adeta kaybolan otomobildeki 4 kiÅŸiyi 14 saatlik çalÄ±ÅŸma sonucu kurtardÄ±.

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