Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/02/2017 12:55

Diyanet izdivaÃ§ programlarÄ±na el attÄ± Cuma hutbelerinde konuÅŸulacak


Ä°zdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n evlilikleri itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m camilerde okunacak cuma hutbesinde nikah konusunu ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Cuma'da okunacak bugünkü hutbe ÅŸöyle: "Nikah, sadece iki bedeni bir araya getiren ÅŸekilsel bir ritüel deÄŸildir. Nikah, eÅŸlerin Yüce Allah'Ä±n adÄ±nÄ± ÅŸahit tutarak bir ömrü paylaÅŸmak üzere birbirlerine verdikleri sözdür. Nikah, hem bir ahid, hem bir akit, hem bir misaktÄ±r. Ahit ve muahede, yani sözleÅŸme olmasÄ± itibariyle nikah bize ahlâki bir sorumluluk yükler.

"AÄ°LE MÜESSESÄ°NÄ° VE EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° Ä°TÄ°BARSIZLAÅžTIRIYORLAR"

Evlendirme adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan kimi programlarda ise aileye yönelik deÄŸerlerin istismar edilmesi ve ayaklar altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla aile müessesesi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. DiÄŸer yandan ihanet, aldatma, ÅŸiddet gibi sebeplerden dolayÄ± iÅŸlenen cinayetlerin, kararan hayatlarÄ±n, daÄŸÄ±lan yuvalarÄ±n, tükenen umutlarÄ±n sayÄ±sÄ± azÄ±msanamayacak kadar çoktur. En üzücü olanÄ± ise bu olumsuzluklarÄ±n neden olduÄŸu maÄŸduriyetten en fazla masum çocuklarÄ±n ve kadÄ±nlarÄ±n etkilenmesidir.ÖrneÄŸin 2015 yÄ±lÄ±nda ülkemizde 602 bin 982 çift evlenirken, 131 bin 830 çift boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu boÅŸanmalar neticesinde 109 bin 978 çocuk, anne ÅŸefkatinden, baba merhametinden mahrum bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ailede sadakat ve meveddeti temel ÅŸiar kabul eden bir dinin müminleri için bu sayÄ±lar ürkütücü boyutlardadÄ±r. Öyleyse geliniz. Rabbimizin büyük bir nimeti olan huzur ve muhabbet ocaÄŸÄ±mÄ±z ailelerimize sahip çÄ±kalÄ±m."

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


BurasÄ± Sibirya deÄŸil DiyarbakÄ±r

DiyarbakÄ±r-ÅžanlÄ±urfa Karayolu'nda aÅŸÄ±rÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yolda kalan oÄŸlu Yusuf ile yeÄŸenleri Fatih ve HÃ¼seyin TokacÄ±, yetkililerden yardÄ±m istedi. 14 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan otomobil kardan kurtuldu.


Sabah ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne atandÄ± akÅŸamÄ±na intihar etti

Trabzon'da BaÅŸkomiser Fatih E.'nin SÃ¼rmene Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne atandÄ±ktan 8 saat sonra aracÄ±nÄ±n iÃ§erisinde beylik tabancasÄ±yla intihar ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


Suriyeliler 5 kuruÅŸ iÃ§in yine Suriyeli mÃ¼ltecileri dolandÄ±rdÄ±

Adana'da Suriyeli dolandÄ±rÄ±cÄ±lar, kaymakamlÄ±k tarafÄ±ndan Suriyeli ihtiyaÃ§ sahiplerine yardÄ±m etmek iÃ§in 5'er lira para toplayÄ±p kaÃ§tÄ±.