Sokakta kalan kimsesiz ere Genel Kurmay mÃ¼dahale etti

Mersin'de kimsesiz olan er Ä°smail Tutkun, askerlik gÃ¶revini yaparken sol el parmaÄŸÄ±ndaki rahatsÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± hava deÄŸiÅŸimine yollanÄ±nca sokakta kaldÄ±. Duruma hemen Genel Kurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale ederek, birliÄŸe geri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

Gidecek yeri olmadÄ±ÄŸÄ± için sokakta kalan hava deÄŸiÅŸimdeki er Ä°smail Tutkun'a Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sahip çÄ±ktÄ±. KomutanlarÄ± Ä°smail Tutkun ile baÄŸlantÄ± kurup yeni birliÄŸine gelmesini, bunun için ne gerekiyorsa yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ancak Tutkun bir süre Mersin'de kalmak istediÄŸini kendisine kalacak yer ayarlanmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°smail Tutkun ile ilgili haberin sozcu.com.tr'de yayÄ±nlanmasÄ± üzerine askerin baÄŸlÄ± bulunduÄŸu Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± ve Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± derhal konuya müdahale etti. Askeri yetkililer Sözcü'ye ÅŸunlarÄ± söyledi:"Acemi er eÄŸitimin Amasya'da 22. Piyade Er EÄŸitim AlayÄ±'nda tamamlayan Tutkun, usta birliÄŸi olan Bergama Tank Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na gitmeden 10 günlük yol izninde bulunduÄŸu sÄ±rada doktora giderek hava deÄŸiÅŸimi aldÄ±. Böylece Tutkun eski birliÄŸinden ayrÄ±lÄ±p yeni birliÄŸine katÄ±lmadÄ±. Erimizin sokakta kalmasÄ± diye bir ÅŸey söz konusu deÄŸil. Birlik onun yuvasÄ±dÄ±r"

Kaynak: Sözcü