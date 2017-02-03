Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/02/2017 13:24

Sokakta kalan kimsesiz ere Genel Kurmay mÃ¼dahale etti


Mersin'de kimsesiz olan er Ä°smail Tutkun, askerlik gÃ¶revini yaparken sol el parmaÄŸÄ±ndaki rahatsÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± hava deÄŸiÅŸimine yollanÄ±nca sokakta kaldÄ±. Duruma hemen Genel Kurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale ederek, birliÄŸe geri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

Gidecek yeri olmadÄ±ÄŸÄ± için sokakta kalan hava deÄŸiÅŸimdeki er Ä°smail Tutkun'a Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sahip çÄ±ktÄ±. KomutanlarÄ± Ä°smail Tutkun ile baÄŸlantÄ± kurup yeni birliÄŸine gelmesini, bunun için ne gerekiyorsa yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ancak Tutkun bir süre Mersin'de kalmak istediÄŸini kendisine kalacak yer ayarlanmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°smail Tutkun ile ilgili haberin sozcu.com.tr'de yayÄ±nlanmasÄ± üzerine askerin baÄŸlÄ± bulunduÄŸu Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± ve Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± derhal konuya müdahale etti. Askeri yetkililer Sözcü'ye ÅŸunlarÄ± söyledi:"Acemi er eÄŸitimin Amasya'da 22. Piyade Er EÄŸitim AlayÄ±'nda tamamlayan Tutkun, usta birliÄŸi olan Bergama Tank Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na gitmeden 10 günlük yol izninde bulunduÄŸu sÄ±rada doktora giderek hava deÄŸiÅŸimi aldÄ±. Böylece Tutkun eski birliÄŸinden ayrÄ±lÄ±p yeni birliÄŸine katÄ±lmadÄ±. Erimizin sokakta kalmasÄ± diye bir ÅŸey söz konusu deÄŸil. Birlik onun yuvasÄ±dÄ±r"

Kaynak: Sözcü

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Diyanet izdivaÃ§ programlarÄ±na el attÄ± Cuma hutbelerinde konuÅŸulacak

Ä°zdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n evlilikleri itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m camilerde okunacak cuma hutbesinde nikah konusunu ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


BurasÄ± Sibirya deÄŸil DiyarbakÄ±r

DiyarbakÄ±r-ÅžanlÄ±urfa Karayolu'nda aÅŸÄ±rÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yolda kalan oÄŸlu Yusuf ile yeÄŸenleri Fatih ve HÃ¼seyin TokacÄ±, yetkililerden yardÄ±m istedi. 14 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan otomobil kardan kurtuldu.


Sabah ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne atandÄ± akÅŸamÄ±na intihar etti

Trabzon'da BaÅŸkomiser Fatih E.'nin SÃ¼rmene Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne atandÄ±ktan 8 saat sonra aracÄ±nÄ±n iÃ§erisinde beylik tabancasÄ±yla intihar ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.