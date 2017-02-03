Meteorolojiden mÃ¼jde geldi hava sÄ±caklÄ±klarÄ± yÃ¼kseliyor

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yurt genelinde sÄ±caklÄ±k deÄŸerlerinin mevsim normalleri Ã¼zerine Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± yurt genelinde artarak mevsim normallerinde, iç ve batÄ± kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, hafta baÅŸÄ±nda parçalÄ± ve çok bulutlu hava hakim olacak.AA muhabirinin Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± artacak. SÄ±caklÄ±klar yurt genelinde mevsim normallerinde, iç ve batÄ± kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ülke genelinde bugün yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor, batÄ± kÄ±yÄ±lar parçalÄ± ve yer yer çok bulutlu, diÄŸer yerler az bulutlu ve açÄ±k geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte Marmara ile iç ve doÄŸu bölgelerde sis ve pus bekleniyor.

Yurdun batÄ± kesimlerinin yarÄ±n parçalÄ± ve çok bulutlu, kÄ±yÄ± Ege'nin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin ise az bulutlu ve açÄ±k olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte sis ve pus olayÄ± bekleniyor.

Pazar günü yurdun kuzey, iç ve batÄ± kesimleri parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±, BatÄ± Karadeniz ile Antalya çevreleri yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerler az bulutlu ve açÄ±k olacak. Sabah ve gece saatlerinde doÄŸu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve donla birlikte sis ve pus öngörülüyor.

Bugünden itibaren pazar gününe kadar Orta ve DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar erimeleri, DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda görülebilecek çÄ±ÄŸ tehlikesine karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekiyor.

Yurt genelinin pazartesi günü parçalÄ± ve çok bulutlu, kÄ±yÄ± Ege, BatÄ± Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±, BatÄ± Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Edirne, KÄ±rklareli, Karabük, Kastamonu, ve Samsun çevrelerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, Sivas, Erzincan, Bayburt, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

SalÄ± günü kuzey, iç ve batÄ± kesimlerinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve BatÄ± Akdeniz’in yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve açÄ±k olmasÄ± bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yaÄŸmur ve saÄŸanak, Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± öngörülüyor.

Ülke genelinin çarÅŸamba günü parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Ä°ç Anadolu, BatÄ± Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, AdÄ±yaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, BatÄ± Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yükseklerinde kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

PerÅŸembe günü yurt genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu (Malatya hariç), GüneydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu ile ÇankÄ±rÄ±, Yozgat, Sivas ve ÅžanlÄ±urfa çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar, Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, GüneydoÄŸu Anadolu ile ElazÄ±ÄŸ ve ÅžÄ±rnak çevrelerinde yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Pazartesi gününden hafta sonuna kadar sabah ve gece saatlerinde, doÄŸu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte sis ve pus bekleniyor.