15 Temmuz'da ÅŸehit olan astsubay askeri tÃ¶renle mezarlÄ±ÄŸa defnedildi

15 Temmuz darbe giriÅŸiminde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen ancak 'ÅŸehit olup olmadÄ±ÄŸÄ±' tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bando Astsubay BaÅŸÃ§avuÅŸ Ziya Ä°lhan DaÄŸdaÅŸ, askeri tÃ¶renle 6 ay sonra ÅŸehitlik mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.

15 Temmuz gecesi FetullahçÄ± terör örgütüne karÅŸÄ± koymak ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'Ä±n rehin alÄ±nmasÄ±na tepki göstermek için Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± önüne sivil kÄ±yafet ile gelen Bando Astsubay BaÅŸçavuÅŸ Ziya Ä°lhan DaÄŸdaÅŸ açÄ±lan ateÅŸ sonrasÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Bando Astsubay BaÅŸçavuÅŸ Ziya Ä°lhan DaÄŸdaÅŸ'Ä±n darbeci askerlerden birisi olabileceÄŸi ÅŸüphesi ile 'ÅŸehit mi, deÄŸil mi' tartÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Åžehit annesi Bilsen DaÄŸdaÅŸ'Ä±n oÄŸlunun ÅŸehit olduÄŸunu ispatlamak için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± hukuk mücadelesi sonrasÄ±, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan 8 AralÄ±k'ta DaÄŸdaÅŸ'Ä±n ÅŸehit olduÄŸu açÄ±klandÄ±. Temmuz ayÄ±nda MuÄŸla Åžehir mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verilen Åžehit Astsubay BaÅŸçavuÅŸ Ziya Ä°lhan DaÄŸdaÅŸ'Ä±n naaÅŸÄ± ÅŸehitler mezarlÄ±ÄŸÄ±na nakledildi.

ASKERÄ° TÖREN DÜZENLENDÄ°

Åžehit Bando Astsubay BaÅŸçavuÅŸ Ziya Ä°lhan DaÄŸdaÅŸ için MuÄŸla'nÄ±n MenteÅŸe ilçesi KurÅŸunlu Camii'nde Cuma namazÄ± sonrasÄ± askeri tören düzenlendi. Törene Vali Amir Çiçek, AK Parti Milletvekili Nihat Öztürk, CHP Milletvekilleri Nurettin Demir ve AkÄ±n ÜstündaÄŸ, MuÄŸla BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Gürün, Ä°l Garnizon ve Jandarma KomutanÄ± Albay Yavuz Özfidan, Aksaz Deniz Üs Komutan Vekili Deniz Albay Ertan Engerek, anne Bilsen DaÄŸdaÅŸ, kÄ±z kardeÅŸi Rüçhan DaÄŸdaÅŸ ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

"OÄžLUMLA ONUR VE GURUR DUYUYORUM"

Åžehit annesi Bilsen DaÄŸdaÅŸ, tören alanÄ±na gelirken aÄŸÄ±tlar yaktÄ±. Åžehit oÄŸlunun fotoÄŸrafÄ±na sarÄ±larak aÄŸlayan gözü yaÅŸlÄ± anne, oÄŸlu ile gurur ve onur duyduÄŸunu söyledi. Åžehit annesi DaÄŸdaÅŸ taziyeleri kabul ederken, saÄŸlÄ±k ekipleri yanÄ±nda hazÄ±r bulundu. Åžehit annesi Bilsen DaÄŸdaÅŸ, ÅŸehit oÄŸlu ile onur ve gurur duyduÄŸunu belirterek, "Bu mertebeyi çoktan hak etmiÅŸti benim yavrum. Yavrum bu mertebeyi aydÄ±nlattÄ±, ortaya çÄ±kardÄ± çok memnunum, çok mutluyum. Kahramanlar gibi gitti savaÅŸtÄ± çocuÄŸum orada kahramanlar gibi. Hainler yalnÄ±z bir kurÅŸuna hedef etti yavrumu. Vatan için millet için ben de hazÄ±rÄ±m, öbür çocuklarÄ±m da hazÄ±r. YalnÄ±z bu hainlerin asÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum artÄ±k. Benim çocuÄŸumu kim vurduysa, öbür ÅŸehitlerimizi kim vurduysa bunlarÄ± assÄ±nlar artÄ±k. Bu hainlere fÄ±rsat vermesinler. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za duyuruyorum buradan. Ben bir anneyim. Lütfen sesimi duysunlar. Ben 6 aydÄ±r aÄŸlayÄ±p duruyorum. Rica ediyorum lütfen, rica ediyorum bunlarÄ± assÄ±nlar. BaÅŸka bir ÅŸey istemiyorum ben kimseden. DayanamÄ±yorum artÄ±k. Benim çocuÄŸumun bir sürü hayalleri vardÄ±. Hayalleri gitti, hayalleri yÄ±kÄ±ldÄ± benim çocuÄŸumun. Ama ÅŸükürler olsun ki memleketi için, ülkesi için ÅŸehit düÅŸtü. VatanÄ± için, komutanÄ±nÄ± kurtarmak için CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine benim çocuÄŸum sokaÄŸa sivil olarak gitti ve cengaver gibi orada ÅŸehit düÅŸmüÅŸ. Åžükürler olsun böyle bir çocuÄŸum ile gurur duyuyorum. Her zaman da gurur duyacaÄŸÄ±m ÅŸehit çocuÄŸum ile. VatanÄ±ma, milletime, kurban olduÄŸum rabbime inÅŸallah dirlik düzenlik verir. Gerçekten bÄ±ktÄ±k artÄ±k. Gencecik evlatlarÄ±mÄ±z gidiyor yazÄ±k. AssÄ±nlar böyle hainleri assÄ±nlar" dedi.