Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 03/02/2017 19:21

Ahmet TÃ¼rk hakkÄ±nda karar verildi

Ahmet TÃ¼rk

Tutuklanan eski Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet TÃ¼rk, adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

HakkÄ±nda yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan eski Mardin BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Türk'ün adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi.Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 17 KasÄ±m'da görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan ve Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± çerçevesinde tutuklanan Ahmet Türk'ün avukatlarÄ± tutuksuz yargÄ±lanmasÄ± için Mardin Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸine baÅŸvurdu.Talebi deÄŸerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi, Türk'ün yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± ve adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.Mardin Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince 21 KasÄ±m 2016'da gözaltÄ±na alÄ±nan Türk, savcÄ±lÄ±ktaki sorgusunun ardÄ±ndan tutuklanmasÄ± talebiyle çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸince tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ahmet Türk, ElazÄ±ÄŸ T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumuna nakledilmiÅŸti. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

miting alanÄ±

Ä°stanbul ValiliÄŸi gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ alanlarÄ±nÄ± belirledi

Ä°stanbul'da bu yÄ±l gÃ¶steri, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve toplantÄ±larÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alanlar belli oldu


15 Temmuz'da ÅŸehit olan astsubay askeri tÃ¶renle mezarlÄ±ÄŸa defnedildi

15 Temmuz darbe giriÅŸiminde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen ancak 'ÅŸehit olup olmadÄ±ÄŸÄ±' tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bando Astsubay BaÅŸÃ§avuÅŸ Ziya Ä°lhan DaÄŸdaÅŸ, askeri tÃ¶renle 6 ay sonra ÅŸehitlik mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.

bahar havasÄ±

Meteorolojiden mÃ¼jde geldi hava sÄ±caklÄ±klarÄ± yÃ¼kseliyor

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yurt genelinde sÄ±caklÄ±k deÄŸerlerinin mevsim normalleri Ã¼zerine Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±