Ahmet TÃ¼rk hakkÄ±nda karar verildi

Tutuklanan eski Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet TÃ¼rk, adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

HakkÄ±nda yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan eski Mardin BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Türk'ün adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi.Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 17 KasÄ±m'da görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan ve Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± çerçevesinde tutuklanan Ahmet Türk'ün avukatlarÄ± tutuksuz yargÄ±lanmasÄ± için Mardin Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸine baÅŸvurdu.Talebi deÄŸerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi, Türk'ün yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± ve adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.Mardin Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince 21 KasÄ±m 2016'da gözaltÄ±na alÄ±nan Türk, savcÄ±lÄ±ktaki sorgusunun ardÄ±ndan tutuklanmasÄ± talebiyle çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸince tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ahmet Türk, ElazÄ±ÄŸ T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumuna nakledilmiÅŸti.