Ä°stanbul ValiliÄŸi gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ alanlarÄ±nÄ± belirledi

Ä°stanbul'da bu yÄ±l gÃ¶steri, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve toplantÄ±larÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alanlar belli oldu

Ä°stanbul ValiliÄŸi, bu yÄ±l toplantÄ±, gösteri ve yürüyüÅŸlerin yapÄ±lacaÄŸÄ± yerler ile güzergahlarÄ± belirledi.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, temel hak ve özgürlüklerden olan toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸü düzenleme hakkÄ±nÄ±n, özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanÄ±lmasÄ±, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ile tüzel kiÅŸiliÄŸi bulunmayan diÄŸer oluÅŸumlarÄ±n ve gerçek ÅŸahÄ±slarÄ±n itibar edecekleri toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸü alanlarÄ±nÄ±n tespit edilmesi amacÄ±yla kentteki toplanma alanÄ±, yürüyüÅŸ güzergahÄ±, toplantÄ± alanÄ±, daÄŸÄ±lma güzergahlarÄ± ile afiÅŸ ve pankart asÄ±lacak yerlerin ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarÄ±nca belirlendiÄŸi kaydedildi.

AçÄ±klamada, bu yÄ±l gösteri ve yürüyüÅŸlerin YenikapÄ± ve Maltepe sahil alanlarÄ±, Kartal MeydanÄ±, KadÄ±köy Yeni SalÄ± PazarÄ±, Pendik Cumartesi PazarÄ±, BakÄ±rköy Cumhuriyet MeydanÄ±, BakÄ±rköy Cumartesi Halk PazarÄ± ve Beylikdüzü Fatih Mehmet Camisi OtoparkÄ±'nda yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.