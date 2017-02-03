O illerde yaÅŸayanlar dikkat elektrikler kesilecek

6 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak bakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda 3 il elektriksiz kalacak

BaÅŸkent Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž., 6 Åžubat 2017 tarihinde bakÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda 3 ilde elektrik kesintisi uygulanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

BaÅŸkent Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž., 6 Åžubat 2017 tarihinde "planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±" kapsamÄ±nda elektrik enerjisi verilemeyecek olan bölgeler ve kesinti saatlerine iliÅŸkin listeyi yayÄ±mladÄ±. Buna göre kesinti yaÅŸanacak bölgeler ve kesinti saatleri ÅŸöyle:

Ankara

"Ankara ili Çankaya ilçesine 09.00-11.00 saatleri arasÄ±nda tesis çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle MeÅŸrutiyet Mahallesi Atatürk - Karanfil -sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Ankara ili GölbaÅŸÄ± ilçesine 12.00-14.00 saatleri arasÄ±nda TEÄ°AÅž çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Ä°ncek Mahallesi Ä°ncibaÄŸ sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Ankara ili PolatlÄ± ilçesine 10.00-17.00 saatleri arasÄ±nda TEÄ°AÅž çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Beylikköprü Mahallesi Beylik sokak/sokaklarÄ±na, Ömerler Mahallesi KÄ±ran HarmanÄ± Mahallesi sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Yenimahalle ilçesine 10.00-12.00 saatleri arasÄ±nda tesis çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle YakacÄ±k Mahallesi 3879 - 3711 - 3703/2 - 1487 - 3576 - 3573 - 3572 - 3577 - 3710 - 3706 - 3707 - 3709 - 3703 - 3705 - 3708 - 3567 sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Kastamonu

Kastamonu ili Merkez ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda tesis çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Eymir köyü Mahallesi, BaltacÄ± KuyucaÄŸÄ± köyü Kuyucak Mahallesi, AÅŸaÄŸÄ± Ören Mahallesi, YanÄ±k Mahallesi, KaypÄ± Mahallesi, AkpÄ±nar Mahallesi sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Kastamonu ili Merkez ilçesine 09.00-10.30 saatleri arasÄ±nda tesis çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Bucak Merkez Mahallesi 36. sokak/sokaklarÄ±na, CandaroÄŸullarÄ± Mahallesi 57.Alay-Bal-Åžehit Piyade Er Yüksel YÄ±lmaz - Åžehit Piyade Er Orhan Cengiz Karaçam - Åžehit Hayrettin TaÅŸdelen - Piyade - Åžehit Piyade Er Ersin Yener - Alparslan TürkeÅŸ - Åžehit Serkan MeÅŸe - Åžehit Murat Güler - Åžehit SatÄ± YanaÅŸoÄŸlu - Åžehit Piyade Komando Er Muharrem DemirtaÅŸ - Åžehit Ä°dris HÄ±nÄ±k- Emek - Åžehit Piyade Jandarma Er Selahattin Tokat sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak

Zonguldak ili AlaplÄ± ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Tepeköy Mahallesi Genç Osman - Orhan Gazi - Bahar sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili AlaplÄ± ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Yeni Siteler Mahallesi Site-Cami - Zambak - AydÄ±nlÄ±k - Ä°stiklal - Ä°ncivez'e enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda tesis çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Yeni Mahallesi Girgin - Kiraz - HanÄ±meli - Tetik - Mimar Sinan - Yaren - UzaldÄ± - KahyaoÄŸlu - Erenler - Atatürk - GüneÅŸ MüftüoÄŸlu - Sokak/SokaklarÄ±na Pehlivanlar Mahallesi Oran - Tekin - NazlÄ± - Billur - Deniz - PehlivanoÄŸlu - ÇakÄ±l - Ece - Kumru - Yaman - Poyraz - MÄ±sra - Hisar - Muzaffer Çelik - Fikirtepe - Bilgin - YakÄ±cÄ± - Koçcuk - Ä°stiklal - Hüseyin ÇakÄ±r - Saray - GüneÅŸ MüftüoÄŸlu - Ömer KalaycÄ± - Yadigar - Mustafa sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 08.30-10.30 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Gemiciler Mahallesi Sahil yolu - Yayla - Balkan - SöÄŸütlü- Demirciler - Gazi - Alagözler - Arslanlar - Saban Dere - sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir. Zonguldak Ä°li Çaycuma Ä°lçesine 10:40 - 12:40 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Yeni Mahallesi UzaldÄ± sokak/sokaklarÄ±na, Ä°stasyon Mahallesi Gazi - Ay - Efes - ÇamlÄ±k - Ä°stasyon - Çimen - YaÅŸar DoÄŸu- Kenan AydÄ±n - Fatih sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 13.40-15.30 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Yeni Mahallesi Güllü - Çavdar - Serhat- Günebakan - Bahar - Gonca - HanÄ±meli - UzaldÄ± - Cihan - Metin sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 15.40-17.40 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Yeni Mahallesi Mühürlü - sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 08.30-10.30 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle EÄŸerci Bucak DurupÄ±nar köyü Merkez Mahallesi sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 10.40-12.40 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle EÄŸerci Bucak DurupÄ±nar köyü TÄ±rkÄ±zlar Mahallesi KÄ±nÄ±klar Mahallesi sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 13.30-15.30 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle EÄŸerci Bucak DurupÄ±nar Köyü Güneyler Mahallesi Hamitler Mahallesi KÄ±nÄ±klar Mahallesi sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 15.40-17.40 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle EÄŸerci Bucak Aksu köyü Hatlar Mahallesi ÅžÄ±hlar Mahallesi Güney Mahallesi sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili EreÄŸli ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Kepez Mahallesi Ali PaÅŸa - Mahmut PaÅŸa - 2 Nolu Çetin Emeç - sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili EreÄŸli ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Ä°mranlar Köyü Merkez Mahallesi Tantanlar Mahallesi sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Merkez ilçesine 09.00-10.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Elvan pazarcÄ±k Köyü Cumhuriyet Mahallesi lale - Dilaver - Ankara - Depo - Cevizli - Ata - On Temmuz Mahallesi AyyÄ±ldÄ±z - Sokak/SokaklarÄ±na Kara Elmas Mahallesi Gazi Mustafa Kemal - Alsancak - Uslu - sokak/sokaklarÄ±na ArdÄ±nç - Elvan - KahyaoÄŸlu - Bedri Güneri - Karamanya - Hulusi Erman - Giresun -Elma - Boz - Åžehit Ekrem Tüysüz - Ali SoydaÅŸ - YeÅŸildaÄŸ - Sis daÄŸÄ± - ÇoÅŸkun - Åžehit Ahmet Güntepe - Kemerbaca sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Merkez ilçesine 10:30 - 11:30 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Kilimli Bucak Kilimli Köyü YeÅŸil Mahallesi Komiser Sadi Bey - DoÄŸan - Deniz - Kapuz - AkÅŸemsettin - Åžehit ayhan sütcü - Asfalt Tesisleri - SazlÄ±k - Yakamoz - Tersane Üstü - Turgut Reis - Zeybek - Uzunkum - GölbaÅŸÄ± - Esentepe - Dr. Cevdet MüftüoÄŸlu - Çapa - KarauÅŸak - Sokak/SokaklarÄ±na Yeni Mahallesi BaÄŸlÄ±k - Toki Evleri Küme Sk - Pilot Mehmet - Yurt - Harman - Efe - Ahmet Recep Bey - Ä°lim - Zeybek - Mustafa Tamer - Maden sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Merkez ilçesine 11.45-12.30 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Terakki Mahallesi Milli Egemenlik - Sokak/SokaklarÄ±na Ä°ncivez Mahallesi SarmaÅŸÄ±k - ÇaybaÅŸÄ± - Üniversite - Sokak/SokaklarÄ±na Bahçelievler Mahallesi Fatih - Özer PaÅŸa - IÅŸÄ±k Yönder - Gül - Mehmetçik - SarmaÅŸÄ±k - Madenciler - Gelincik - Funda - Ergenekon - Sendika - Açelya - sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Merkez ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle MithatpaÅŸa Mahallesi Åžinasi - Ä°smet PaÅŸa - SaÄŸlÄ±k - Ä°stiklal - Tulumba - NamÄ±k Kemal sokak/sokaklarÄ±na, MeÅŸrutiyet Mahallesi sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecektir."