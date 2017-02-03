Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 5 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 5 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, planlÄ± yatÄ±rÄ±m, bakÄ±m ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda KaÄŸÄ±thane'de saat 10.00 ile 12.00 arasÄ±nda Seyrantepe Mahallesi, Cendere Mahallesi ve civarÄ±na elektrik verilemeyecek.

Silivri'de, Alibey, AliÌ‡paÅŸa, CumhuriÌ‡yet, Balaban, Sancaktepe, FatiÌ‡h, FevziÌ‡ PaÅŸa, GaziÌ‡tepe, HürriÌ‡yet, Ä°smet PaÅŸa, KadÄ±köy, KavaklÄ±, Küçük KÄ±lÄ±çlÄ±, MiÌ‡mar SiÌ‡nan, Ortaköy, PiÌ‡riÌ‡ Mehmet PaÅŸa, SemiÌ‡zkumlar, YeniÌ‡, BekiÌ‡rliÌ‡, Büyük KÄ±lÄ±çlÄ±, Büyük SiÌ‡nekliÌ‡, Fener, KurfallÄ±, Küçük SiÌ‡nekliÌ‡, Seymen, Mahalleleri ve civarÄ±na 08.00 ile 14.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.

Esenyurt'ta, Orhan Gazi Mahallesi ve Tunç Caddesi civarÄ±na 09.00 ile 11.00 saatleri arasÄ±nda, Akçaburgaz Mahallesi ve HaliÌ‡l FahriÌ‡ Orman Caddesi'nde ise 10.00 ile 12.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisine gidilecek.

AvcÄ±lar'da, Firuzköy Mahallesi ve MezarlÄ±k Üstü Caddesi ve civarÄ±nda 11.00 ile 13.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilmeyecek.

Arnavutköy'de, Hastane Mahallesi ve Ayasofya Caddesi ve civarÄ±nda 12.00 ile 14:00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak.

Beylikdüzü'nde Beylikdüzü OSB Mahallesi ve civarÄ±nda 11.00 ile 13.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.